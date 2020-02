vor 53 Min.

„OB-Test“ im Stadttheater

Landsberger Mitte fragt die Kandidaten

Die Landsberger Mitte hat auf die Aufstellung eines eigenen OB-Kandidaten verzichtet. Sie will aber wissen, welcher der vier Kandidaten aus ihrer Sicht geeignet ist, die notwendigen Veränderungen in Landsberg in den nächsten sechs Jahren umzusetzen. Das soll bei einer Podiumsdiskussion geschehen, bei der auch die Bürger die Möglichkeit haben, sich selbst ein Bild von allen Kandidaten im unmittelbaren Vergleich zu machen.

Daher stellen sich Doris Baumgartl (UBV), Felix Bredschneijder (SPD), Moritz Hartmann (Grüne) und Amtsinhaber Matthias Neuner (CSU) am Sonntag, 1. März, um 19 Uhr im Stadttheater den Fragen der Landsberger Mitte. Die Podiumsdiskussion wird von Bianca Jetzlsperger moderiert. Sie wird den Kandidaten zu den Themen Verkehr, Wohnen, Umwelt, Kultur und Innenstadt auf den Zahn fühlen. (lt)

Bürger können sich vorab beteiligen und Fragen an die Kandidaten per E-Mail an kontakt@ll-mitte.de einreichen.

