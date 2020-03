OB-Wahl in Landsberg: Moritz Hartmann will Radfahren sicher und bequem machen

Plus Moritz Hartmann will für die Grünen Oberbürgermeister werden. Privat setzt er aufs Fahrrad. Zur Südumgehung hat er eine klare Meinung.

Moritz Hartmann kommt mit dem Fahrrad zum Termin in die Redaktion des Landsberger Tagblatts. Klar. Ist ja auch ein Grüner. Und in dem Gespräch geht es ja um den Verkehr in der Stadt. Allerdings, Moritz Hartmann, der Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, lebt vor, was er in der Stadt in Sachen Mobilität vorhat. Täglich radelt der Sozialpädagoge von seiner Wohnung am Flößerplatz in der Altstadt nach Fuchstal, wo er als Gemeindejugendpfleger und Leiter der offenen Ganztagsschule an der Mittelschule arbeitet. Bei Wind und Wetter. Zwingen will er niemanden zum Wechsel auf das Fahrrad, nur attraktiver, bequemer und sicherer sollen die Alternativen zum Auto werden. Wie, darüber hat der 43-Jährige klare Vorstellungen.

Moritz Hartmann stammt aus einer politischen Familie. Seine Eltern gehörten zu den Gründungsmitgliedern der Landsberger Grünen. Politik, vor allem auch die Kommunalpolitik, sei zu Hause immer ein Thema gewesen. Früh waren Moritz und seine Brüder Ludwig (er ist Landtagsabgeordneter und Fraktionschef der Grünen in Bayern) und Franz (er ist Künstler) bei Demonstrationen dabei und stritten sich am Morgen darum, wer welche Zeitung lesen durfte. Die Atomkatastrophe von Tschernobyl hat Moritz Hartmann als einprägsames Erlebnis in Erinnerung. Es habe seine Eltern noch mehr darin bestärkt, sich für die Belange der Umwelt einzusetzen. Im aktuellen Stadtrat tut dies Dr. Andreas Hartmann mittlerweile gemeinsam mit seinen Söhnen Ludwig und Moritz.

Er will mehr deutlich mehr für den Klimaschutz machen

Nun will Moritz Hartmann den nächsten Schritt machen. Wie sein Bruder vor acht Jahren (Ludwig Hartmann unterlag Mathias Neuner in der Stichwahl) will er Oberbürgermeister werden. In erster Linie, weil er deutlich mehr für den Klimaschutz machen will, sagt der 43-Jährige. Er selbst hat vier Fahrräder, darunter auch ein E-Bike. Gerade bei schlechtem Wetter und Wind greife er auf die stromunterstützte Variante zurück. Und das Auto? „Das nehme ich eigentlich nur, wenn ich etwas Großes transportieren muss“, sagt Hartmann. Oder, als er im Advent als Nikolaus unterwegs war und etliche Kinder in der Stadt besucht hat. Als sein Auto im Herbst defekt war, habe er es gar nicht vermisst.

Dass sich aber viele Landsberger ein Leben ohne Auto gar nicht vorstellen können, ist Moritz Hartmann durchaus bewusst. Deswegen will er seine Mobilitätswende nicht radikal durchsetzen, sondern einen Wechsel schlichtweg attraktiver machen und so die innerstädtischen Fahrten verringern. Denn oft hakt es schon im Kleinen. Zum Beispiel beim Stellplatz für das Fahrrad am Wohnort oder an der Arbeitsstelle. „Das Rad muss sicher und trocken untergestellt werden. Und der Weg zum Rad muss kürzer als zum Auto sein“, sagt der Oberbürgermeisterkandidat. Daher will er sich dafür einsetzen, dass Bauherren – gerade im Geschosswohnungsbau – künftig nicht mehr nur Stellplätze für Autos, sondern auch für Fahrräder nachweisen müssen. Abstellplätze müsse es aber auch am Zielort geben, etwa in der Innenstadt. Sein Ziel sind Fahrradboxen, die in den Parkgaragen, im Innenhof des Rathauses oder am Infanterieplatz aufgestellt werden könnten.

Radfahren in Landsberg muss aber auch sicher sein. „Die gefühlte Sicherheit spielt eine größere Rolle als ein kurzer Radweg“, sagt Moritz Hartmann. Für mehr Sicherheit müssten noch einige Lücken geschlossen werden. Das sei mitunter mit einfachen Lösungen möglich. Als Beispiel nennt er die roten Fahrbahnmarkierungen, die schnell anzubringen sind, etwa in der Münchner Straße. Viel verspricht er sich auch vom neuen Lechsteg, allerdings erst, wenn die Wegeverbindung von der Spöttinger Straße zur Kühlmannstraße fertiggestellt ist.

In Sachen Mobilitätswende setzt Moritz Hartmann aber nicht nur aufs Fahrrad. Auch der Stadtbus gehöre dazu. Er müsse optimiert werden, etwa mit einem 20-Minuten-Takt und längeren Fahrzeiten am Abend und am Samstagnachmittag. In ein neues Konzept müssten seiner Meinung nach auch die Stadtteile eingebunden werden, die zu den Kernzeiten häufiger angefahren werden müssten. Hartmann ist auch dafür, den Stadtbus testweise kostenlos fahren zu lassen.

Eine Stadt der kurzen Wege

In einer Stadt der kurzen Wege hat der Oberbürgermeisterkandidat auch die Fußgänger im Blick. Das Netz der Fußwege müsse engmaschiger werden und die Erweiterung der Fußgängerzone in der Altstadt dürfe keine Vision mehr sein. Gerade bei dieser Entscheidung will der 43-Jährige die Bürger mitnehmen und einen Konsens finden. Er kann sich dabei auch vorstellen, den Vorderanger temporär zu sperren. Wichtig ist ihm, die Gehwege in Vorder- und Hinteranger zu verbreitern, abzusenken und Parkplätze zu reduzieren.

Und wohin mit den Autos? Auf eine Südumgehung? „Da bin ich absolut dagegen“, sagt Moritz Hartmann. Egal, wo die Umgehung gebaut würde, würde zu viel Natur zerstört. Und ein Tunnel? Der sei viel zu teuer. Und noch ein Argument führt er gegen die Südumgehung an. Den Hauptplatz. Der sei nicht für viel Geld umgebaut worden, damit er gesperrt wird. Denn das sei die logische Folge einer Südumgehung. Und: „Die Menschen sollen doch in die Stadt kommen.“

Moritz Hartmann

Moritz Hartmann bei einer Veranstaltung des Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus in Landsberg. Bild: Thorsten Jordan

Geburtstag 26. Juni 1976



Partei Bündnis 90/Die Grünen



Politischer Werdegang 16 Jahre Jugendbeirat in Landsberg (davon zwei Jahre Sprecher), sechs Jahre Junge Grüne, seit 18 Jahren im Kreistag , seit 2014 Stadtrat



Ich will Oberbürgermeister werden, weil ich für den Klimaschutz erheblich mehr machen will



Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern eine Mobilitätswende, günstigen Wohnraum und mehr Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe



Meine größte Stärke Ich schaffe ein Miteinander mit Bürgern, Stadtrat und Verwaltung