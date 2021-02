Ob Flugzeuge stören, hängt vom Standpunkt ab

Ausgerechnet während des aktuellen weltweiten Reisetiefs haben manche Bürger im Landkreis Landsberg mehr Fluglärm. Kein Wunder, dass sie sich ärgern.

Fliegen ist der große Traum der Menschheit. Unzweifelhaft hat sich in die Lüfte zu erheben etwas – nun ja, Erhebendes. Aber alle, die am Boden zurück bleiben, bemerken weniger das grazile Gleiten der Maschinen als eher ganz gewöhnliches Gelärme. Von Traum keine Spur, oft nicht einmal von Schlaf, wenn die Turbinen nachts über den Dächern dröhnen.

Aber endlich ist Ruhe. Das Coronavirus legt den bisher immer nur zunehmenden Reiseverkehr lahm, auch am Himmel. Eine Pause für Mensch, Tier und Natur – nur nicht für diejenigen, die im Landkreis Landsberg leben. Ausgerechnet jetzt fliegen die wenigen verbliebenen Passagiermaschinen noch näher am Eigenheim vorbei, ausgerechnet jetzt fällt der Bundeswehr ein, dass die Piloten ein Extratraining brauchen. Beides wäre vermutlich halb so schlimm, wenn es nicht während dieser einmaligen weltweiten Reiseflaute wäre.

Fluglärm im Landkreis Landsberg auch während Lockdown

Das Thema zehrt nicht nur an den Nerven derer, die den Lärm nicht wollen. So schrieb uns eine Leserin, sie rege sich jedes Mal auf, wenn negativ über Fluglärm berichtet wird. Wer hier wohne, müsse sich eben damit abfinden. Offenbar stören die Flugzeuge also sogar auf Papier und Bildschirm. Nur wenn man in der Maschine sitzt und auf die Wolken herabsieht, kann man sich nicht ärgern.

