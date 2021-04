Oberbürgermeisterin nimmt Stellung zum Sprungturm im Inselbad

Der Abriss des Sprungturms im Landsberger Inselbad sorgt für viel Kritik. Die Oberbürgermeisterin veröffentlicht jetzt dazu einen offenen Brief.

Der Abriss des Sprungturms im Landsberger Inselbad hat in den vergangenen Tagen für viele Diskussionen gesorgt. Mehrere Stadträte wurden von der Nachricht überrascht und LT-Leser reagierten sauer und bestürzt. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) reagiert auf die Ereignisse der vergangenen Tage mit einem offenen Brief an die Landsberger.

Auch sie sei über den Abriss „unseres Sprungturms im Inselbad“ sehr enttäuscht und verbinde damit viele schöne Erinnerungen, schreibt sie. Deswegen könne sie den Unmut verstehen. Die technischen Mängel stellten aber ein Sicherheitsrisiko für alle dar, und hätten den Stadtwerken keine andere Wahl gelassen, als den Turm zu entfernen, führt Baumgartl aus.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) ist auch Vorsitzende des Verwaltungsrats der Stadtwerke. Foto: Thorsten Jordan

Unzufrieden sei sie allerdings über Art und Weise, wie die Bürger darüber informiert worden. „Als Verwaltungsratsvorsitzende der Stadtwerke wurde mir zwar die Entscheidung im Februar schon mitgeteilt. Jedoch konnte ich weder als Oberbürgermeisterin der Stadt noch als Verwaltungsratsvorsitzende der Stadtwerke diese Information weitergeben. Die Öffentlichkeitsarbeit gehört zu den Aufgaben des Vorstands der Stadtwerke.“ Baumgartl versichert in ihrem offenen Brief, dass sie mit dem Vorstand der Stadtwerke bereits im Februar über Alternativen gesprochen habe. „Die Ideen reichten dabei von Leihtürmen bis hin zu einem vorgezogenen Neubau eines Sprungturms.“

Vorstand der Stadtwerke Landsberg um Gespräch gebeten

Sie habe am heutigen Freitag den Vorstand der Stadtwerke um ein zeitnahes Gespräch gebeten, um gemeinsam zu einer schnellen und guten Lösung zu kommen. Schließlich sei das Inselbad ist „nicht nur ein Juwel, sondern das Herz von Landsberg“, so die Oberbürgermeisterin. Deshalb mache sie sich weiterhin für das Inselbad stark, "wie auch schon für den Erhalt des Lechstrands". (lt)

