Oberhausen: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der B472

Ein 55-jähriger Peißenberger gerät bei Oberhausen auf die Gegenfahrbahn. Dort prallt er mit einem Kleintransporter zusammen und stirbt.

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag bei Oberhausen (Kreis Weilheim-Schongau) tödlich verunglückt.

Wie die Weilheimer Polizei mitteilt, fuhr ein 55-jähriger Peißenberger mit seinem Motorrad auf der B472 in Richtung Huglfing. In der lang gezogenen Rechtskurve zwischen der Zufahrt in die Dorfstraße und der Bahnhofstraße kam er gegen 16.05 Uhr aus noch ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und stürzte. Anschließend schlitterte er unter einen von einer 64-jährigen Traunsteinerin gelenkten Kleintransporter.

Der Motorradfahrer verstarb trotz Reanimationsversuchen durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Kleintransporters blieb unverletzt, das Fahrzeug brannte nach dem Unfall völlig aus. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht angegeben werden.

Die B 472 ist derzeit wegen Bergungsarbeiten und dem Einsatz eines Sachverständigen – dieser wurde durch die Staatsanwaltschaft zur Klärung der Unfallursache angefordert – gesperrt. (lt)

