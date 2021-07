Obermeitingen

11:54 Uhr

Tödlicher Familienstreit: Angst und Entsetzen in Obermeitingen

In diesem Gebäude in Obermeitingen hat sich die Gewalttat ereignet.

Plus In Obermeitingen endet ein Streit zwischen Vater und Sohn tödlich. Während nach dem Täter gesucht wird, geht im Ort die Angst um.

Von Thomas Wunder

Diese Tat hat in Obermeitingen für Angst und Entsetzen gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein 25-Jähriger am Freitagabend seinen Vater in einer Wohnung tödlich verletzt. Im Ort war die Verunsicherung groß, weil der Täter fünf Stunden auf der Flucht war, ehe er festgenommen wurde. Unsere Zeitung hat sich umgehört und mehr über die Gewalttat und die Sorgen der Anwohner erfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen