Obermühlhausen: Biotop wird von Sanierung bedroht

Eine Idylle in Obermühlhausen: der Weiher an der Bergstraße. Dem Biotop drohen nun einschneidende Veränderungen, denn der Damm ist nicht mehr standsicher und muss saniert werden. Darüber soll in einer Bürgerversammlung am 8. Oktober informiert werden.

Ist der Damm des Obermühlhausener Weihers nicht mehr standsicher? Das Landratsamt will, dass das Bauwerk saniert wird. Das könnte jedoch Konsequenzen haben.

Von Uschi Nagl und Dieter Schöndorfer

Der Weiher an der Bergstraße in Obermühlhausen ist eine versteckte Idylle, ein Biotop, das nur wenige kennen. Das könnte aber bald sein Gesicht ändern, denn der Damm dort macht Sorgen. Dießens Bürgermeister Herbert Kirsch hatte den Gemeinderat informiert, dass das Landratsamt die Marktgemeinde aufgefordert hat, dafür zu sorgen, dass das marode Bauwerk wieder dicht wird. Eine Maßnahme, die rund 281.000 Euro kosten und um die die Gemeinde wohl nicht herumkommen wird. Deshalb wird es am Dienstag, 8. Oktober, in Obermühlhausen auch zu einer Bürgerversammlung kommen.

Herbert Kirsch will dabei auch Vertreter des Planungsbüros mit in den Gasthof Wegele bringen, damit diese über die geplanten Maßnahmen zur Sicherung der Stauanlage berichten und gegebenenfalls auch Fragen beantworten können.

Den Weiher gibt es schon seit rund 200 Jahren

Im klaren Wasser des Obermühlhauser Weihers, der versteckt hinter einer begrünten Böschung an der Bergstraße mitten in einem Quellgebiet liegt, wachsen Wasserlinsen, Stockenten brüten im Uferbereich, ab und zu sind sogar Eisvögel dort anzutreffen. Aufgestaut wurde der Weiher wohl vor rund 200 Jahren, so berichtet es zumindest die Dorfchronik. Damals klapperten dort Mühlräder, die vom Wasser des Weihers betrieben wurden.

Die Mühle gibt es längst nicht mehr, doch oberhalb des Weihers steht noch ein Gebäude, das, wie Marianne Scharr (Dießener Bürger) in der Gemeinderatssitzung berichtete, früher das Bürgermeisterhaus gewesen sein soll. Es wurde in den vergangenen Jahren mit viel Aufwand liebevoll saniert. Unterhalb der Staumauer steht ein schönes altes Bauernhaus, außerdem befinden sich zwei Quellfassungen für Hofstetten und Dettenschwang auf dem gemeindlichen Grundstück.

Der Wasserstand wurde schon abgesenkt

Wie ein aktuelles Gutachten einer Firma aus Utting nun bestätigt, sickert durch die betagte Staumauer des Weihers inzwischen Wasser hindurch. Das Landratsamt hatte deshalb angeordnet, dass die Gemeinde als Grundstückseigentümerin für Abhilfe schaffen muss. Herbert Kirsch: „Der Damm wurde als nicht mehr standsicher eingestuft.“ Um den Druck auf das Bauwerk zu verringern, wurde der Wasserspiegel im Weiher bereits reduziert. Hinsichtlich einer Sanierung der Stauanlage, so Petra Müller, Mitarbeiterin des beauftragten Planungsbüros aus Polling, gäbe es unterschiedliche Möglichkeiten. So könnte der Weiher zum Beispiel komplett abgelassen und verfüllt werden. Eine Möglichkeit, die im Gemeinderat nur bedingt auf Gegenliebe stieß. Auch Herbert Kirsch zählt sich zu den Fürsprechern des Weihers: „Wenn man ein Beispiel für ein wahres Kleinod sucht, da ist eines.“

Als zweite Variante wurde von Petra Müller die komplette Sanierung von Damm und Weiher vorgeschlagen. Variante Nummer drei, so die Referentin, wäre dann ein Kompromiss: Man macht aus der Stauanlage ein Fließgewässer mit Tiefendrainage, wobei ein kleiner Teil des Weihers erhalten bleiben soll. Auf der übrigen Fläche lässt man das Wasser als Bach „mäandern“ (sich schlängeln), bis es schließlich durch den Mönch, also den Ablauf an der Dammkrone, abfließt.

Der Garten würde die Sanierung wohl nicht überstehen

Eine weitere Besonderheit am Obermühlhauser Weiher und zugleich wohl auch ein weiteres Problem ist die Existenz eines liebevoll angelegten Staudengartens, der den Weiherdamm zur Bergstraße hin terrassenförmig umgibt. Angelegt wurde der Garten von einer Seniorin aus der Nachbarschaft, die diesen bis heute pflegt. Dieser Garten würde die Sanierungsmaßnahmen wohl kaum oder nur teilweise überstehen, da bei der Dammsanierung auf ganzer Fläche eine neue Folie eingebracht und sogenannte Sickerschlitze angelegt werden müssen, die tief in den Hang eingreifen würden.

Trotz allen Nachdrucks, betreffend die Notwendigkeit der Maßnahme von behördlicher Seite, wird der Beginn der Weihersanierung noch etwas dauern. Im Herbst soll aus Naturschutzgründen nicht gearbeitet werden und ob im Jahr 2020 bereits gebaut werden kann, hänge laut Bürgermeister Herbert Kirsch vom zeitlichen Verlauf der wasserrechtlichen Genehmigung ab.

Wenn die Bürger in der Ortsteilversammlung informiert wurden, soll das weitere Vorgehen – insbesondere die Auswahl der Sanierungsvariante – in der nächsten Gemeinderatssitzung im Oktober entschieden und abgestimmt werden.

