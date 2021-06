Obermühlhausen

11:20 Uhr

Gärtnern: Ein Paradieschen auf Erden in Obermühlhausen

Plus Selbstversorgung und Gärtnern sind im Trend. Mit seinem „Paradieschen“ erfüllt sich Stefan Seyboth in Obermühlhausen einen Traum. Auf 3,5 Hektar baut er Gemüse und Obst an und hält Tiere. Ideen hat der Gärtner noch viele.

Von Dagmar Kübler

Wie es im Paradies wohl aussieht? Da hat jeder seine eigenen Vorstellungen. In ein kleines Paradies auf Erden, in „Das Paradieschen“, kann man jedoch bereits jetzt einen Blick hineinwerfen – es liegt auf 3,5 Hektar etwas außerhalb von Obermühlhausen Richtung Windachspeicher.