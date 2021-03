vor 48 Min.

Öffentliche Toiletten sind in Landsberg Mangelware

Plus Das WC am Bahnhof in Landsberg ist nun endgültig geschlossen. Das stellt vor allem Stadtbus- und Taxifahrer vor Probleme. Der Eigentümer des Bürgerbahnhofs hätte eine Lösung.

Von Thomas Wunder

Auch wenn es derzeit nicht danach aussieht, der Frühling nähert sich mit kleinen Schritten. Vor allem an den Wochenenden kommen daher immer mehr Menschen bei schönem Wetter in die Landsberger Altstadt. Doch wer bei seinem Besuch auf die Toilette muss, der hat es nicht einfach. Denn aktuell gibt es in der Innenstadt nur zwei öffentliche Toiletten. Seit Ende Februar ist zudem die Toilette am Bahnhof geschlossen, was vor allem Taxi- und Stadtbusfahrer vor Probleme stellt. Unsere Zeitung hat bei den Betroffenen und der Stadt nachgefragt, wie die Situation verbessert werden könnte.

Andreas Holzhey ist Geschäftsführer der Bürgerbahnhof Oberland GmbH, der der Landsberger Bahnhof gehört. Den Vertrag mit der Stadt zur Nutzung der Toilette am Bahnhof hat er zum Ende des vergangenen Jahres gekündigt. Bis Ende Februar hatte er die Toilette dennoch offen gelassen. Ein erneuter Fall von Vandalismus habe ihn aber dazu bewogen, die Toilette endgültig dichtzumachen. „Es kam immer wieder zu Verschmutzungen“, sagt Andreas Holzhey. Das sei den Reinigungskräften nicht mehr zuzumuten. Er spricht von teilweise ekelhaften Zuständen.

Am Bahnhof in Landsberg fehlt die soziale Kontrolle

Hinzu kommt laut Holzhey der wirtschaftliche Schaden durch Vandalismus. Zwar habe die Stadt zuletzt die Kosten für Schäden an der Toilette übernommen, allerdings habe sich so mancher Vorfall auch auf das gesamte Gebäude ausgewirkt. Auch der Versuch, die öffentliche Toilette von der Gaststätte im Bahnhof abzutrennen, habe sich als nicht praktikabel erwiesen. Vor allem nachts fehle es an der sozialen Kontrolle rund um den Bahnhof. „Ich kann das Gebäude ja nicht rund um die Uhr bewachen.“

Die Taxifahrer vor der Sparkasse in Landsberg können tagsüber die Toilette im Rathaus nutzen. Bild: Thorsten Jordan

Von der Schließung der Toilette am Bahnhof unmittelbar betroffen sind die Fahrer des Stadtbusses. Horst Argesheimer, der Betriebsleiter von Waibel Bus, kennt das Problem seiner Fahrer, die in der Vergangenheit vor allem ihre halbstündige Pause am Busbahnhof für einen Besuch der Toilette genutzt haben. Jetzt sei es schwierig, eine Toilette in der Nähe zu finden, auch das Betriebsgelände im Gewerbegebiet sei zu weit weg. Horst Argesheimer wollte erreichen, dass die Toilette am Bahnhof zumindest für die Stadtbusfahrer geöffnet wird. Doch entsprechende Gespräche seien bislang im Sand verlaufen. Auf die öffentlichen Toiletten in der Altstadt und am Bahnhof sind auch die Taxifahrer angewiesen. Edith de la Torre Altena, die mit ihrem Mann das Taxi Lechfunk betreibt, hat derzeit sechs Taxis in Landsberg im Einsatz. Ist die öffentliche Toilette geschlossen, würde viele ihrer Fahrer auf Tankstellen ausweichen oder auch das Klinikum.

Die Stadt Landsberg arbeitet an einer "alternativen Lösung"

Andreas Holzhey hat bezüglich der öffentlichen Toilette im Bahnhof auch bei der Deutschen Bahn und dem Betreiber der Bahnstrecke Landsberg-Augsburg, der Bayerischen Regiobahn ( BRB), nachgefragt. Die Antwort sei enttäuschend gewesen. Bahn und BRB hätten darauf hingewiesen, dass es in den Zügen Toiletten gebe. Ansonsten seien öffentliche Toiletten Aufgabe der Kommune, also der Stadt. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Pressestelle der Stadt dazu mit: „Wir haben Verständnis für die Bürger, die an diesem Ort eine Toilette wünschen, und arbeiten an einer alternativen Lösung.“

Doch wie könnte eine „alternative Lösung“ aussehen? Für Andreas Holzhey kommt nur eine Lösung in Frage: eine selbstreinigende Toilette, die sicher vor Vandalismus ist. Entsprechende Toilettencontainer gebe es in vielen anderen Städten an sozialen Brennpunkten. Platz auf dem Bahnhofsgelände wäre ausreichend vorhanden. Mit dieser Lösung könnte sich auch Horst Argesheimer von Waibel Bus anfreunden. Eine Mobiltoilette würde den Bahnhof nur verschandeln.

Seit Kurzem wieder nutzbar ist die Toilette im Sandauer Tor in Landsberg. Bild: Thorsten Jordan

Doch ein Toiletten-Problem gibt es nicht nur am Bahnhof. Auch in der Innenstadt wissen viele Besucher nicht, wo sich die wenigen öffentlichen Toiletten befinden. Zudem dürfen aufgrund des Lockdowns die Toiletten der Einzelhändler und Gastronomen, die sich der Initiative „Die nette Toilette“ angeschlossen haben, nicht genutzt werden. Anfang Januar hatte das Landratsamt auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt: Ist die Gastwirtschaft geschlossen, dürfen die Wirte auch die Toilette nicht öffnen. Auch nicht, wenn sie Essen to go anbieten.

Damit bleiben in der Altstadt derzeit nur die öffentliche Toilette im Historischen Rathaus (Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr) und die im Sandauer Tor. Dort kann laut Stadt die Herren-Toilette wieder benutzt werden. Weitere öffentliche Toiletten gibt es in der Parkgarage Schlossberg, der Tiefgarage Lechstraße, am Parkplatz Waitzinger Wiese und am Alten Friedhof. "

