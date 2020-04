Öffnungszeiten nur für Senioren

Wenn es nach LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger geht, dann sollten Supermärkte im Landkreis Landsberg Sonderöffnungszeiten für Senioren einführen.

Die LT-Redaktion bekam heute zahlreiche Anrufe. Viel unserer älteren Leser baten darum, sich in den Supermärkten im Landkreis dafür einzusetzen, dass es spezielle Öffnungszeiten für sie gibt. Sie würden sich dann aufgrund von Corona sicherer fühlen, war die einhellige Meinung.

Das LT wird dem Thema in der nächsten Ausgabe nachgehen und nachfragen, ob das für einige Supermärkte hier eine mögliche Variante wäre. Bislang hat kein Supermarkt in der Region einen solchen Sonderdienst gemeldet.

Denn in Deutschland wurden vieln Geschäfte geschlossen. Sonderöffnungszeiten zum Schutz vor Corona in Lebensmittelgeschäften sind bisher nicht die Praxis, nur in Norddeutschland hat ein Markt Sonderöffnungszeiten für ältere Menschen. Andere Länder wie Frankreich, Irland und Australien bieten das schon länger zum Schutz für Senioren an. Dort sind die Supermärkte beispielsweise von 8 bis 9.30 nur für Ältere geöffnet.

Immer mehr Menschen sind derzeit auch mit Schutzmasken unterwegs. Schon lange sind Masken Mangelware. Viele Landsberger haben ihre eigenen entworfen. Die Landsbergerin Ruth Hecking haben wir bereits vorgestellt, und wir werden Ihnen noch weitere Anbieter im Porträt vorstellen. Das Motto lautet: #landsberghältzam.

Bleiben Sie alle bitte gesund!

