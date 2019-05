18:41 Uhr

Oguzhan Koc vom SV Fuchstal tritt im aktuellen Sportstudio an

Am Samstagabend hat ein Fußballer vom SV Fuchstal seinen großen Auftritt im ZDF-Sportstudio. Gegen wen Oguzhan Koc an der Torwand antreten darf.

Von Christian Mühlhause

Vor Millionenpublikum schießt Oguzhan Koc am Samstagabend im aktuellen Sportstudio auf die legendäre Torwand. Der 21-Jährige spielt seit der E-Jugend für den SV Fuchstal und erzielte am 6. Mai im Derby gegen den SV Unterdießen in der 90. Minute den Siegtreffer. Genau dieses Tor hat ihm nun die Einladung in die ZDF-Sendung beschert.

Sehen Sie hier das Video, wies es Oguzhan Koc ins Sportstudio geschafft hat.

Das Video von seinem Tor wurde von einem Verantwortlichen im Internet bei „Hartplatzhelden“ hochgeladen und erhielt bei einer Abstimmung die meisten Stimmen. Deswegen darf Koc nun nach Mainz fahren und an der Torwand gegen Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel antreten. „Wir fahren früh los und nachts wieder zurück. Am Sonntag spiele ich dann wieder.“ Fuchstal kämpft in der Kreisklasse um den Klassenerhalt.

