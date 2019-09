vor 54 Min.

Oide Wiesn in Landsberg: Es wird wieder gemolken

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee veranstaltet am Sonntag in Landsberg ihr Landwirtschaftsfest „Oide Wiesn“. Was neben dem Wettmelken der Bürgermeister noch geboten ist.

Von Max Neuhaus

„Die Menschen haben die Beziehung zur Landwirtschaft verloren“, sagt Manfred Doll, Marketingleiter der VR-Bank Landsberg- Ammersee. Früher habe man noch genau gewusst, von welchem Bauern das Essen kam, heute stecke oft eine „riesen Agrarfabrik“ dahinter. Diese Entwicklung ist für Doll und die VR-Bank Anlass genug, auch dieses Jahr die „Oide Wiesn“ in der Landsberger Innenstadt zu veranstalten. Die Idee: die Landwirtschaft für alle Besucher wieder „erlebbarer“ machen. Für die dritte Auflage, nach der Oidn Wiesn 2017 und 2018, ist erneut ein buntes Rahmenprogramm geplant.

Nach einem Festgottesdienst findet der Bieranstich statt

Los geht es am Sonntag, 8. September, um 10.15 Uhr mit einem traditionellen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Knapp eine Stunde später ist der Bieranstich im Festzelt geplant, teilt der Veranstalter mit. Das Zelt steht wieder auf dem Georg-Hellmair-Platz, so Doll und ergänzt: „Das Zelt ist Tradition und schafft den richtigen Rahmen für das Landwirtschaftsfest.“

Rund um den Platz würden zehn oder elf Direktvermarkter ihre Stände aufbauen. „Besucher können sich mit Fragen direkt an die Vermarkter richten“, erklärt der Marketingleiter das Konzept. „Dadurch wird Besuchern bewusst, woher zum Beispiel die Eier oder die Wurst kommen und unter welchen Bedingungen sie produziert werden.“ Auch an die frühere landwirtschaftliche Arbeit wird erinnert: Auf dem Hauptplatz werden am Sonntag 70 bis 80 Jahre alte Oldtimer-Traktoren ausgestellt, sagt Doll. Zum Vergleich gebe es mit einem Rübenvollernter eine „moderne und zudem riesengroße Maschine“ zu sehen.

Auf die Kinder wartet bei der Oidn Wiesn ein großes Programm

Das Kinderprogramm werde in diesem Jahr erweitert. Neben dem üblichen Kinderschminken und Zöpfeflechten gebe es heuer erstmals ein Kinderquiz. „So können die Kinder sich auch mit dem Thema Landwirtschaft befassen“, sagt Manfred Doll. Außerdem sei bei der Planung ein ökologischer Ansatz im Mittelpunkt gestanden: „Es wird beispielsweise keine Gasluftballons geben. Das passt einfach nicht zu diesem traditionellen Fest.“ Auch werde es keine „moderne Hüpfburg“ geben, als Ersatz dafür ist eine Pony-Kutschenfahrt geplant.

Der Höhepunkt der Oidn Wiesn sei, nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, das Bürgermeister-Wettmelken im Festzelt. Dabei treten ab 15 Uhr die Vertreter verschiedener Gemeinden aus dem ganzen Landkreis an. Ziel ist es, in einer bestimmten Zeit möglichst viel Flüssigkeit aus einem Gummieuter zu melken. Im vergangenen Jahr teilten sich die Bürgermeister aus Fuchstal und Schwifting den ersten Platz – und gewannen jeweils 300 Liter Freibier für ihre Gemeinde. Manfred Doll sagt, dass dieses Jahr mit noch mehr Teilnehmern zu rechnen ist. Begleitet werde der Tag im Festzelt von der Stadtjugendkapelle Landsberg und den Blaskapellen aus Scheuring und Schöffelding. „Außerdem kommt in diesem Jahr die bayerische Milchkönigin“, sagt der Marketingleiter.

Auch der Kreuzmarkt lockt wieder in die Altstadt

Warum setzt sich die VR-Bank Landsberg-Ammersee überhaupt so für die Landwirtschaft ein? Manfred Doll: „Die VR-Bank ist eine Genossenschaftsbank, die im 19. Jahrhundert von Landwirten gegründet worden ist.“ Seitdem sei die Bank traditionell mit der Landwirtschaft verbunden. Auch wenn die Beziehung in den vergangenen Jahrzehnten nicht mehr so stark gewesen sei wie nach der Gründung, bliebe die Landwirtschaft doch „ein wichtiger Teil der VR-Bank“. Auch, weil immer noch viele Landwirte Mitglieder bei der Bank seien.

Am Sonntag läuft parallel zur Oidn Wiesn auch der Kreuzmarkt in der Fußgängerzone und am Hauptplatz. Er findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr sowie am Montag und Dienstag, 9. und 10. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. „Die beiden Veranstaltungen zogen bisher immer einen Haufen Leute an“, sagt Manfred Doll. Vergangenes Jahr seien, so schätzt er, an die 10.000 Leute in der Innenstadt gewesen. Eine Schätzung im vornherein für dieses Jahr sei schwer, da die Besucherzahl sehr wetterabhängig sei. Doll hofft auf trockenes Wetter, merkt aber an: „Ist das Wetter zu gut, fahren die Leute lieber in die Berge.“

