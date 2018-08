Oper auf dem Hauptplatz: Fortsetzung gewünscht

Es war ein schönes Spektakel auf dem Hauptplatz in Landsberg. Veranstaltungen wie die Oper Nabucco dürfen ruhig öfter stattfinden.

Musik und schönes Wetter fördern offensichtlich auch die gute Laune der Landsberger. Denn bei der Oper am Hauptplatz gab es diesmal wirklich nichts zu meckern. Die Landsberger waren entspannt, genossen die Musik und hatten sich ihr Essen und ihre Getränke zum Teil selbst mitgebracht. Eine gute Idee, so ein Picknick mitten am Hauptplatz. Das macht aus einer Oper gleich ein tolles Event für die ganze Familie. Oper-Open-Air: Der Hauptplatz wird bei Nabucco zur großen Picknickfläche.

Die Gastronomen ziehen mit

Am Hauptplatz hatte zudem auch die Gastronomie geöffnet, und so konnte sich jeder ein Getränk holen. Stadtrat Hans-Jürgen Schulmeister bemängelte zwar, dass die Gastronomie am Montag meist Ruhetag hat, aber am Hauptplatz war davon eigentlich wenig zu spüren. Und Getränke gab es von der Chocolaterie über das indische Restaurant bis zum Gasthof Zum Mohren.

Die Idee, einen solchen Opernabend oder ein kleines Festival am Hauptplatz zu machen, scheint viele Freunde gefunden zu haben. Zumal das Wetter an diesem Abend auch perfekt passte. Denn geregnet hat es erst danach.

Da wünschen wir Landsberger uns, dass so ein toller Abend auch eine Fortsetzung findet.

