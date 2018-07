01.08.2018

Oper für alle auf dem Hauptplatz

Die Stadt Landsberg lädt zu einem musikalischen Glanzlicht ein. Am 13. August wird auf dem Hauptplatz Guiseppe Verdis „Nabucco“ aufgeführt

Von Gerald Modlinger

Alle Fans italienischer Opern sollten sich den 13. August vormerken: Dann wird am Landsberger Hauptplatz Guiseppe Verdis „Nabucco“ unter freiem Himmel – trockenes Wetter vorausgesetzt – aufgeführt. Und das Beste: Den Musikgenuss ermöglicht die Stadt Landsberg bei freiem Eintritt. Eine Bitte hat die Stadt an die Opernbesucher jedoch: Sie sollen für den Kauf eines Konzertflügels im Historischen Rathaus spenden.

Giuseppe Verdi ist ohne Zweifel einer der populärsten Opernkomponisten. Die Oper „Nabucco“ gehört neben „La Traviata“, „Rigoletto“, „Aida“, „Falstaff“ und „Othello“ zu den berühmtesten Werken des Italieners. Besonders der sogenannte „Gefangenenchor“, der noch heute den Höhepunkt jeder Aufführung darstellt, avancierte bereits zu Lebzeiten des Komponisten, zurzeit der Staatsgründung Italiens im Jahr 1861, zur heimlichen Nationalhymne Italiens.

Am 13. August präsentiert die Stadt Landsberg „Nabucco“ in einer Open-Air-Inszenierung mit der „Venezia Festival Opera“ auf dem Hauptplatz. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Eine Pressemitteilung der Stadt verspricht: Das dramatische Spiel um Liebe und Macht wird mit prachtvollen Kostümen, einem imposanten Bühnenbild und zauberhafter Beleuchtung sowie über 100 Mitwirkenden in Szene gesetzt. Renommierte Solisten, der große Chor und das Orchester musizieren unter der Leitung des bulgarischen Dirigenten Nayden Todorov. Die Inszenierung stammt von der Regisseurin Nadia Hristo. Sie lege großen Wert auf traditionelle Umsetzung und tue dies mit viel Fingerspitzengefühl und musikalischem Gespür, heißt es weiter.

„Nabucco“ feierte seine Premiere am 9. März 1842 an der Mailänder Scala. Die Oper in vier Akten wurde als letztes Werk der Spielzeit 1841/42 aufgeführt und war so erfolgreich, dass sie in der nächsten Spielzeit noch knapp 60 Mal wiederholt wurde. Verdi war zur Entstehungszeit des Werkes noch nicht einmal 30 Jahre alt und doch enthält die Musik bereits die kraftvoll geführten, klanglichen Linien des reifenden Musikgenies. Mittlerweile ist die Oper um den Babylonierkönig seit Jahrzehnten aus dem Repertoire der großen Opernhäuser und Open-Air-Aufführungen nicht mehr wegzudenken.

Verantwortlich für das Opernevent auf dem Hauptplatz ist die Konzert- und Gastspielagentur Kulturgipfel GmbH. Kulturgipfel ist bundesweit mit Konzerten und Tourneen von Klassik über Oper bis zu Showproduktionen sowie als Kulturberater aktiv. Die Reihen Nymphenburger Schlosskonzert, Klassik auf Schloss Schleißheim, die Münchner Residenzkonzerte und die Stuttgarter Schlosskonzerte wurden dabei zu bekannten Marken.

