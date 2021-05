Opfer erliegt Verletzungen

26-Jähriger stirbt nach Angriff

Der 26 Jahre alte Mann, der am Samstagabend in Landsberg von einem Unbekannten angegriffen wurde, ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Wie berichtet, war am frühen Samstagabend bei der Polizei ein Notruf eingegangen, dass auf einem Parkplatz vor einem Wohnblock eine stark blutende Person liegt. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Passanten Erste Hilfe. Nach dem Tatverdächtigen wurde mit einem Großaufgebot gefahndet. Zahlreiche Polizeistreifen waren im Einsatz und wurden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Der Flüchtige konnte bislang jedoch nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm noch vor Ort die Ermittlungen auf. In den Sozialen Medien wurde davon gesprochen, dass es sich bei dem Vorfall um eine Messerstecherei gehandelt habe. Die Polizei will sich heute zu den Vorfällen äußern. (lt)