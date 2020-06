vor 5 Min.

Orgelsommer startet in der Stadtpfarrkirche

Slowakischer Künstler spielt zum Auftakt

Als erste Konzertreihe nach dem Lockdown startet der Landsberger Orgelsommer am Samstag, 20. Juni, mit einer Orgelmatinee um 11.15 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Da ab 15. Juni wieder Konzerte stattfinden dürfen, wenn auch unter bestimmten Vorgaben, hat vor Kurzem auch die Diözese Augsburg ihre Zustimmung gegeben, dass die traditionsreiche Konzertreihe starten kann. „Das freut uns sehr,“ sagt Johannes Skudlik, der künstlerische Leiter des Orgelsommers. „Eigentlich hatten wir die ganze Vorbereitung schon auf Eis gelegt, aber jetzt ist es uns gelungen, mit nur wenigen Anpassungen alles sehr schnell zu reaktivieren. Die Organisten freuen sich riesig, dass sie einreisen und spielen dürfen.“

Vom 20. Juni bis zum 12. September werden elf Konzerte jeweils samstags um 11.15 Uhr zu hören sein, nur am 11. Juli und 15. August ist die Stadtpfarrkirche anderweitig belegt. Die Künstler kommen aus acht europäischen Ländern – auch eine Künstlerin ist dabei: Giulia Biagetti aus Lucca, die vor Jahren schon mal in Landsberg begeistert hat.

Den Anfang macht am 20. Juni Stanislav Surin aus Bratislava. Er spielt Werke von J. S. Bach, Peter Eben und Massimo Nosetti, einem Turiner Organisten, der vor seinem überraschenden Tod 2013 selbst etliche Male in Landsberg konzertiert hat. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten. Vorerst dürfen maximal 50 Besucher an dem Konzert teilnehmen. Der Einlass beginnt um 10.30 Uhr. (lt)

