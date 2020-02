vor 12 Min.

Orkantief "Sabine" erreicht den Landkreis Landsberg

Es könnte einer der schwersten Orkane der vergangenen Jahre werden. Wie "Sabine" durch den Landkreis Landsberg fegt, erfahren Sie hier in unserem ständig aktualisierten Überblick.

Von Dominic Wimmer

Orkantief "Sabine" hat in den frühen Morgenstunden auch den Landkreis Landsberg erreicht. Für die Schüler heißt es heute zu Hause bleiben. Die Schulen sind geschlossen. Auch viele Berufstätige bleiben heute daheim.

Auf den Straßen ist merklich ruhiger als an anderen Montagen. Man merkt: Viele Menschen nehmen heute lieber frei. Das Pendeln mit den Öffentlichen ist heute ohnehin schwierig. Wegen des Sturmtiefs "Sabine" stellt die Deutsche Bahn in Bayern vorerst auch den Regionalverkehr ein. "Je nach Lage des Orkans wird im Laufe des Vormittags der Verkehr wieder aufgenommen", teilt die Bahn mit. Die S-Bahn in München fährt zunächst. Eine spätere Einstellung des Betriebs sei aber nicht ausgeschlossen, so eine Sprecherin. "Wir beobachten die Lage."

Nicht vom Sturm beeindrucken lassen sich die Mitarbeiter der Müllabfuhr, die heute Morgen trotz Sturms ihrer Arbeit nachgehen und die Tonnen leeren. Auch die ersten Feuerwehren mussten bereits zu Einsätzen ausrücken. Der Grund waren umgestürzte Bäume.

Die aktuellen, bayernweiten Entwicklungen lesen Sie in unserem Live-Blog:

Zugausfälle, geschlossene Schulen, Schäden: Orkan "Sabine" erreicht Bayern

