Osterwochenende: Wer kümmert sich bei einem medizinischen Notfall?

Plus Lange Wartezeiten bei der Notfallnummer 116117 gibt es auch im Landkreis Landsberg. Eine Leserin und der Landsberger Notarzt Wolfgang Weisensee schildern ihre Erfahrungen. Was der Ärzteverband dazu sagt.

Das Osterwochenende steht bevor, die Arztpraxen sind geschlossen, doch man braucht ärztliche Hilfe. Für diese Fälle ist eigentlich die Patientenservicenummer des ärztlichen Notdienstes 116117 vorgesehen, aber die funktioniert nach Angaben einer Landsbergerin und auch nach der Einschätzung vieler Ärzte im Landkreis Landsberg nicht unbedingt wie gewünscht. Zu lange dauert die Vermittlung zur richtigen Stelle – viele werden ungeduldig und rufen doch die Notrufnummer 112 an. Das wiederum ist ein Problem für den Rettungsdienst, der nur für schwere Fälle vorgesehen ist. Wie kommt es zu den Schwierigkeiten bei der 116117? Das LT fragt nach.

Ihre Erfahrungen mit der Nummer 116117 schildert uns eine Leserin: „Einem Freund von mir ist es schlecht gegangen“, erzählt sie. Sie wollte nicht gleich den Notarzt rufen und versuchte es mit der 116117. „Es dauerte ewig, und man muss immer wieder Fragen beantworten, allerdings werden sie nicht von einer Person gestellt, sondern von einem Computer, sagt sie. Das dauert schier endlos, und schließlich ruft man doch lieber gleich den Notarzt. „Man ist in einer Notsituation und will das Richtige machen und niemanden gefährden. Der Rettungswagen kam sehr schnell aus Kaufering, Ersthelfer und die Notfallsanitäter waren sehr nett und sagten, es käme häufig vor, dass Patienten und ihre Angehörigen ihnen erzählen, dass das mit dem Bereitschaftsdienst nicht ideal laufen würde“, so die LT-Leserin.

In der Warteschleife verlieren viele die Geduld

Kranke hätten häufig mit der „Patientenservice-Nummer“, wie die 116117 offiziell heißt, ihre Schwierigkeiten. Das bestätigt auch der Landsberger Notarzt und Anästhesist Wolfgang Weisensee. Er erlebe es in der Praxis sehr oft, dass Kranke in der Warteschleife die Geduld verlieren und dann eben die 112, also den Rettungsdienst anrufen. „Es kommen mehrere Probleme zusammen“, so Weisensee. So gebe es bei den Anrufen immer Stoßzeiten und „wenn dann noch eine Grippewelle umgeht, wird es noch schlimmer“. Außerdem seien in dem Callcenter, in dem die Anrufe für ganz Oberbayern eingehen, Mitarbeiter mit einer „laienhaften Ausbildung“ am Telefon, die dann entscheiden müssten, ob der Betreffende in die Bereitschaftspraxis geschickt würde, oder ob der Bereitschaftsarzt beziehungsweise ein Rettungswagen oder Notarzt alarmiert werden müssen.

Der Landsberger Notarzt Wolfgang Weisensee hat die Erfahrung gemacht, dass Patienten mit der Notfallnummer 116117 so ihre Schwierigkeiten haben. Bild: Julian Leitenstorfer

Gerade das Alarmieren des Bereitschaftsarztes oder die Anweisung, in eine Bereitschaftspraxis zu gehen, bringe Wartezeiten mit sich, die Patienten nur selten in Kauf nehmen – und wieder werde die 112 gewählt. „Dabei verstehen die Leute oft nicht, dass ich als Notarzt – im Gegensatz zum Bereitschaftsarzt – weder krankschreiben noch ein Rezept ausstellen kann“, so Weisensee.

Viele Einsätze sind gar keine Notfälle

Das Ergebnis für ihn sei, dass er immer öfter zu Einsätzen gerufen werde, die aber gar keine Notfälle im üblichen Sinn seien. „Die Zahl der Einsätze steigt, die der echten Notfälle nimmt aber ab“, sagt Wolfgang Weisensee. Das hänge aber auch mit dem Anspruchsdenken der Leute zusammen, so der Notarzt: „Sie bekommen alles ,all-inclusive’ und umsonst. Da kommen die Patienten, die dieses System wirklich brauchen, oft zu kurz.“

Vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) wird das System verteidigt: „Die 116117 ist rund um die Uhr erreichbar und benutzt ein international erprobtes (!) strukturiertes Ersteinschätzungsverfahren (SmED), was die Abfrage durch medizinisch geschulte Mitarbeiter unterstützt und Patientensteuerung seitdem qualitativ deutlich verbessert hat“, wird auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt.

Kaum Beschwerden bei der Kassenärztlichen Vereinigung

Was die langen Wartezeiten bei der 116117 betreffe, so lägen die Beschwerden darüber gemessen an der Zahl der Vermittlungen im Promillebereich. Aufgrund der Corona-Pandemie seien im vergangenen Jahr die Beschwerden etwas mehr geworden, da die 116117 von vielen Patienten aus Sorge vor einer Ansteckung und auch aus Unwissenheit als Corona-Hotline missverstanden wurde und die 116117 teilweise auch die einzige Nummer war, die erreichbar war und die Antworten zu Covid-19 geben konnte.

Dem sei die KVB durch massive Ausweitung der Telefonkapazität entgegnet. Im Februar 2021 sei die Wartezeit durchschnittlich bei 70 Sekunden gelegen. Hinzu kämen noch die Anrufer, die gar nicht erst bei der 116117 angenommen werden mussten, da diese bereits mit der Bandansage der geöffneten Praxen ausreichend informiert waren. Vonseiten der Ärzte stehe eine große Mehrzahl der Rufnummer sehr positiv gegenüber, so die KVB.

