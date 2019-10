Othello und die moderne Form der Intrige

Plus Das Theater an der Ruhr zeigt eine Inszenierung gegen Rassismus und Fake News. Mit einem hervorragenden Jago.

Das Theater an der Ruhr brachte eine Inszenierung des „Othello“ von William Shakespeare ins Stadttheater Landsberg. Regie hatte Roberto Ciulli, der erst im September dieses Jahres den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ für sein Lebenswerk erhalten hat. Der 85-Jährige und sein hochkarätiges Ensemble warteten mit einer überraschenden und herausfordernden Version des Stoffes auf.

Die Handlung förmlich herausskelettiert

Die Inszenierung wirkt, als wolle sich der Regisseur nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Der zentrale Handlungsstrang wurde förmlich herausskelettiert, sodass der ganze Othello nach anderthalb Stunden ohne Pause abgehandelt war. Kein satter, ausgeschmückter und drastisch blutgetränkter Shakespeare, keine Kostüme, sondern Anzüge, keine üppige Kulisse, sondern ein rotes Sofa und ein Boxsack. Umso eindringlicher leuchtet die zentrale Intrige des Jago auf, umso deutlicher treten die Themen Antifeminismus und Rassismus hervor.

Steffen Reuber als Jago: fies und bleich

Im Zentrum der schlichten Bühne stehen der durch und durch böswillige und intrigante Jago, großartig dargestellt durch Steffen Reuber: fies, bleich und im aalglatten Business-Anzug. Sein Antagonist ist der ausdrucksstarke, leidenschaftliche und bei aller Gewaltneigung sympathisch-menschliche Othello, facettenreich und feinfühlig gespielt von Jubril Sulaimon. Nicht nur dessen tatsächliche schwarze Hautfarbe, sondern auch seine immer wieder eingestreuten Monologe in einer afrikanischen Sprache verdeutlichen die Fremdheit des Feldherrn in dieser Venezianischen Gesellschaft. Er hat es geschafft, durch Leistung darin aufzusteigen und sogar die vielfach begehrte Venezianische Schönheit Desdemona zu heiraten. Dennoch fühlt er sich nie wirklich zugehörig und bleibt zutiefst verunsichert: „Vielleicht, weil ich schwarz bin, und nicht so sanfte Umgangsformen habe wie die weißen Geschäftsleute …“

Ein unbeherrschter Krieger

Die Inszenierung geht ohne Umschweife los auf die zentralen Aussagen des Stücks: Gleich in der ersten Szene macht sich Jago selbst zum Unsympathen durch seine frauenfeindlichen Äußerungen, die Desdemona (Dagmar Geppert) scharf verurteilt, auch wenn sie damit nichts ausrichtet.

Der Typus des Kriegers, die Gewalterfahrungen und -neigungen Othellos werden durch einen Boxsack dargestellt, der gleichzeitig auch den Liebesakt symbolisiert. Othello ist in erster Linie ein Krieger, das erklärt seine Unbeherrschtheit, sein cholerisches Wesen und seine geringe Hemmschwelle zum Töten eines Menschen. Indem er Desdemona erwürgt, löst er seinen Konflikt auf die einzige Weise, die ihm möglich erscheint.

Die Verführbarkeit des Menschen

Das Thema Rassismus wird gleich zu Anfang und sehr drastisch durch Desdemonas Vater Brabantio angesprochen, dessen rassistisch begründete Anklage gegen Othello zu Beginn des Dramas die Handlung erst ins Rollen bringt. Vergeblich hält Desdemona dagegen und beteuert madonnengleich ihre vollkommene Liebe zu ihrem Ehemann, an dem sie alles schön findet.

Doch das eigentliche zentrale Thema ist die Intrige, die Verführbarkeit des Menschen durch Täuschung, Vermutungen und Sinneseindrücke, ohne dass er seine Vernunft anwendet. In bläuliches, unwirkliches Licht getaucht erlebt der Zuschauer Othellos Vorstellungen von Desdemonas Betrug mit Cassio – sogar unter einer echten Dusche – alles Kopfkino, Fake News. Hier erlebt man, wie falsche Nachrichten dasselbe Gewicht wie echte haben, weil die gewählten Nachrichtenkanäle nicht verlässlich sind. Social Media – das Jago-Prinzip – lassen grüßen. Die Inszenierung von Roberto Ciulli richtet den Scheinwerfer auf diese brennend aktuellen Themen, in aller Kürze und Intensität.