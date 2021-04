PV-Anlage in Friedheim rückt näher

Die CSU hat Anfang 2020 Antrag gestellt

Der Bau einer Freiflächenfotovoltaikanlage auf einem städtischen Grundstück bei Friedheim rückt näher: In seiner jüngsten Sitzung hat der Landsberger Stadtrat einstimmig den Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren gefasst. Laut der Beschlussvorlage beabsichtigen die Stadtwerke Landsberg die Fotovoltaikmodule auf einer Fläche von maximal 6,5 Hektar zu errichten. Das Plangebiet ist insgesamt 7,8 Hektar groß. Mit dem Bau könnte bereits im nächsten Jahr begonnen werden.

Vor allem bei der CSU im Stadtrat dürfte die Freude über den Aufstellungsbeschluss groß sein. Bereits Ende Januar 2020 hatte die Fraktion den Antrag zur Errichtung einer Freiflächenfotovoltaikanlage in der Nähe von Friedheim gestellt. Selbst in der kleinsten vorgeschlagenen Ausführung der Anlage könnte sich demnach eine jährliche CO2-Einsparung von 2500 Tonnen pro Jahr ergeben, hieß es damals in dem Schreiben. Mit dem erzeugten Strom könnten etwa 1700 Haushalte in Landsberg mit sauberem Ökostrom versorgt werden.

„Dass der Aufstellungsbeschluss nun einstimmig gefasst wurde, hat mich nach den Verlautbarungen der vergangenen Monate doch sehr überrascht“, sagt CSU-Stadtrat Hubert Schlee. „Offenbar liegen wir aber mit unserem Antrag nicht ganz falsch.“ (dst)