Ein erster Schritt für ein neues Gasthaus in Aidenried

Plus Steht die Seewirtschaft am Ammersee bei Aidenried vor einem Neuanfang? Im Pähler Gemeinderat wird dazu eine erste Entscheidung getroffen.

Zehn Jahre nachdem das Ende der Seewirtschaft am Ammerseestrand in Aidenried absehbar war, gibt es jetzt den Neubeginn. Der Pähler Gemeinderat stimmte einem Antrag des Investors zu, der dort ein neues Gebäude errichten möchte. Es gibt aber noch keine Baugenehmigung.