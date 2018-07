vor 19 Min.

Pähl: Wie gut Schmuck und Fotografie zusammen passen

Im Unteren Schloss sind glitzernde Objekte von Constanze Janzen-Hrnic und Bilder von Ulrich Sachenbacher zu sehen. Aber auch der Humor blitzt hier öfters auf.

Von Andreas Frey-Bretting

In Fan-Kreisen überaus bekannt ist Constanze Janzen-Hrnic. Die Vernissage der Schmuck-Präsentation im Unteren Schloss zu Pähl war denn auch bestens besucht. Etwas weniger bekannt ist Ulrich Sachenbacher: Der Fotograf gelangte in Pähl zur ersten Ausstellung seiner Bilder.

Mit flapsiger Selbstironie

„Ursprünglich war meine Aufgabe nur, die Schmuckstücke für einen Katalog zu fotografieren“, erläuterte Sachenbacher. Dann aber habe seine langjährige Bekannte Janzen-Hrnic die Ausstellungsräume in Pähl vorbesichtigt und befunden, dass die Wände zu kahl seien. „Gut, dann habe ich also von meinen 30000 Bildern ein paar rausgesucht“, sagt der Fotograf mit einem Schuss von flapsiger Selbstironie. Diese trägt der Endfünfziger gerne vor sich her, denn damit kontert er etwaige Zweifel an seinem Status als Autodidakt.

Die Bilder der Badenixen fesseln

Die Bilder des seit sieben Jahren intensiv in der Fotografie aktiven Münchners räumen Zweifel am Können allerdings rasch aus. Mit dem klaren Blick des Produktfotografen nähert er sich den Figuren von Carole A. Feuerman. Die lebensechten Statuen der amerikanischen Künstlerin haben Kultstatus. Sachenbacher steigert die lebendige Wirkung der Badenixen noch, indem er die Gesichter ins Schräglicht rückt und Hintergründe ausblendet.

Mit entsetztem Blick

Die Themen der Fotos sind klar nach Räumen gegliedert. Im Hauptraum der Schmuck- und Foto-Schau finden sich unverkünstelte Ablichtungen von Museumsbesuchern. Einige Spuren von Ironie sind auch in den Perspektiven zu finden, etwa im genialen Schnappschuss eines gebannten Handy-Tippers: Er steht vor der Abbildung eines Kopfes mit schmerzverzerrt entsetztem Blick, ganz so, als gebe das Gemälde seinen direkten Kommentar zur Smartphone-Sucht.

Fantasievoll arrangierter Schmuck

Die Goldschmiedin Constanze Janzen-Hrnic arbeitet nicht nur sehr filigran, sie arrangiert ihren Schmuck auch sehr fantasievoll: Unter gläsernen Tortenhauben, auf kleinen gefalteten Papierschiffchen glänzen Ohrringe und Anhänger; Ketten hängen teilweise von Kalligraphie-Pinseln herab. „Ich habe keinen Laden, nur meine Werkstatt in München – und verkaufe durch Ausstellungen“, erläutert Janzen-Hrnic ihr Konzept.

Grundlegend kann man zwei Stile der Künstlerin ausmachen. Einmal gibt es Designs aus Weißgold oder Silber, die sich in kleinen, oft floral inspirierten Kettengliedern zu luftigen Gebilden kombinieren. Daneben finden sich auch zahlreiche mit farbigen Steinchen besetzte Ringe und Armreifen. Oft setzt Janzen-Hrnic die winzigen Edelsteinchen so dicht, dass die Struktur einer Himbeere ähnelt. Je nach den gewählten Farben ist die Wirkung manchmal dezent-edel, manchmal jugendlich-frisch. „Tja, man kann schon sagen, dass ich Farbsteine mag“, sagt die Künstlerin lächelnd.

Fotograf Ulrich Sachenbacher hat in einem weiteren Ausstellungsraum noch ein Schmankerl parat, das insbesondere Besucher vom Ammersee anspricht, wo er Verwandte besitzt: Schwarz-weiß-Fotos mit altmodischen Schärfeverläufen, wie aus der vordigitalen Zeit, zeigen Uttinger Szenerien, etwa den Sprungturm in dramatischem Gegenlicht. Ganz ruhig hingegen, mit fast im Nebeldunst verschwimmenden November-Kontrasten, irritiert das Bild „Kirchturmspitze Utting“, denn über der Höhenkante eines abgeernteten Feldes sieht man – nichts. Nur eine Stromleitung kreuzt den Blick des Betrachters. Aber halt, dort, dicht über der Ackerkrume, gibt es da nicht in der Ferne den Hauch einer Wölbung? Die leise Ironie von Ulrich Sachenbacher ist wohl eine Eigenart dieses Fotografen, und sie verleiht der Ausstellung eine durchaus unterhaltsame Note.

Galerie Freitag und Samstag 14 bis 18 Uhr, sonntags 11-18 Uhr geöffnet (oder nach Vereinbarung 01520- 10 11 910). Bis einschließlich Sonntag, 22. Juli.

