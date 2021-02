16:07 Uhr

Pähler Bäckerei: Corona-Mutation bei Mitarbeitern nachgewiesen

Plus Nach dem Corona-Ausbruch in der Pähler Großbäckerei Kasprowicz gibt es neue Details. Dort grassiert offenbar die britische Virus-Mutation.

Von Frauke Vangierdegom

Nachdem es in der Pähler Bäckerei Kasprowicz, die insgesamt 19 Filialen in der Region betreibt, einen Corona-Ausbruch gegeben hat (LT berichtete), steht fest: Mindestens zwei der erkrankten Mitarbeiter haben sich mit der Britischen Mutationsvariante B1.1.7 angesteckt, einer von ihnen kommt aus dem Landkreis Landsberg. Das bestätigte das Landratsamt Weilheim unserer Zeitung am Mittwoch auf Nachfrage. Wie es jetzt für den Betrieb weitergeht.

Der Pähler Großbäcker hat insgesamt 19 Filialen

„Üblicherweise kann man bei den Ausbrüchen davon ausgehen, dass diese Variante auch bei den übrigen Erkrankten vorliegt, auch wenn nicht alle Ergebnisse bereits vorliegen“, heißt es in der Stellungnahme des Amts. Seit dem Ausbruch der Infektion in dem Betrieb seien insgesamt 26 Personen positiv getestet worden, darunter auch Kontaktpersonen aus dem häuslichen Umfeld der Mitarbeiter. Acht der Betroffenen leben nach Angaben des Landratsamts Weilheim im Landkreis Landsberg, 17 im Landkreis Weilheim-Schongau und eine Person stammt aus Starnberg. Dass eine aus dem Landkreis Landsberg mit der Coronavirus-Mutation infizierten Person aus dem Landkreis Landsberg stammt, hat das Landratsamt Landsberg bislang nicht mitgeteilt.

Der Betrieb muss insgesamt 14 Tage geschlossen bleiben

Alle Erkrankten zeigen laut Landratsamt einen leichten Verlauf und befinden sich zu Hause in Isolation. Weitere Tests der Betroffenen erfolgen frühestens am zehnten Tag der Erkrankung. Das Gesundheitsamt geht aktuell davon aus, dass die Bäckerei mit 19 Filialen in der Region, solange keine weiteren Fälle im Mitarbeiterstamm auftreten, nach einer Gesamtschließzeit von 14 Tagen ihren Betrieb wieder aufnehmen kann.

