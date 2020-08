vor 39 Min.

Paketbote ohne Maske pöbelt Geschäftsführerin an

Weil er keine Maske getragen hat, ist ein Paketbote in einem Landsberger Geschäft ermahnt worden. Seine Reaktion fiel heftig aus.

Die Polizei Landsberg ermittelt gegen einen Paketboten. Der Mann war am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Geschäft in der Iglinger Straße. Als er von der Geschäftsführerin auf das Fehlen einer Mund-Nase-Bedeckung angesprochen wurde, reagierte er ungehalten und pöbelte die Geschäftsführerin sowie weitere Gäste an, teilt die Polizei mit. Er weigerte sich auch nach entsprechender Aufforderung, den Laden zu verlassen. Ihm drohen jetzt Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung. (lt)

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08191/932-0.

