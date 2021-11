Warten auf die Booster-Impfung im Landkreis Landsberg

Plus Der Andrang auf die Drittimpfungen gegen Corona führt teils zu langen Wartezeiten im Landkreis Landsberg. Wer keine Lust auf das Vakzin hat, scheint nicht vor einer Straftat zurückzuschrecken, wie ein aktueller Fall zeigt

Die Landsberger Hausärztin Dr. Sandra Hendler ist schockiert. Am Montag erhielt sie einen Anruf von der Polizei. „Eine Frau hat meine Unterschrift gefälscht, um sich einen digitalen Impfnachweis zu erschleichen“, berichtet Hendler. Dem Apothekenpersonal seien die unechten Aufkleber im Impfpass aufgefallen; die Polizei ermittle, sagt die Hausärztin. Die Polizei und das Landratsamt Landsberg kontrollieren die G-Regeln verstärkt. Außerdem steigt die Nachfrage nach Drittimpfungen, den sogenannten Boostern.