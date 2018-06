15.06.2018

Papier mal vier

Arbeiten im Kunstraum Stoffen

Die einzige Vorgabe an die Künstler war Papier als Grundlage für Malerei oder Zeichnung. Was dann entstand und derzeit im Kunstraum Stoffen gezeigt wird, weist große Unterschiede auf, und das nicht nur bei den für die Gestaltung verwendeten Medien.

Das Papier trägt entscheidend zur Qualität und Aussagekraft der Themen bei. Bei der Fülle an Papiersorten sind Unterschiede vorprogrammiert. Dazu kommen unterschiedliche Herangehensweisen der Künstlerpersönlichkeiten. Großes und kleines Format, Tuschezeichnung in Schwarz-Weiß oder Farbigkeit, bei der die Konturen verschwimmen, Motive aus der Antike und verformte Köpfe: Der Besucher findet alles, von ruhiger Gelassenheit ausstrahlenden Motiven bis zu aggressiv sich nach vorn drängenden Farben und Formen.

Einige der Arbeiten, darauf wies Urte Ehlers in ihrer Einführung hin, sind erst unmittelbar vor Ausstellungsbeginn entstanden. Mit am auffälligsten sind die großen Formate von Georg Bernhard. Auf Bögen dicken, handgeschöpften Papiers hat er mit Tusche lebensgroße Figuren geschaffen, mal streng und regelmäßig schraffiert in Form gebracht, mal entstanden aus wie wahllos hingekritzelten Linien. Besonders plastisch wird es, wenn Bernhard die beiden Malarten überlagert. Kaum minder auffällig sind Katharina Schellenbergers „Köpfe“. Die Künstlerin hat vor allem mit der Materie „Papier“ experimentiert, hat wahlweise mit zäher und wässriger Farbe gearbeitet, das Papier in die Farbe gelegt und wieder ausgewaschen, hat getestet, wie bei der Arbeit mit dem flüssigen Material Formen und Strukturen sich verändern, was dominiert und was verschwindet. Entstanden sind Gesichter, die Grimassen schneiden, eine Stirn, aus der Hirnmasse hervorzutreten scheint. Sie sind zornesrot oder totenbleich, dabei stets voller Spannung.

Rainer G. Flechsig hat für seine Arbeiten, die teilweise wie Wimmelbilder wirken, ganz normales Papier und meist Tusche verwendet. Er fand Gefallen daran, Figuren oder ein Selbstporträt mit geometrischen Formen zu überzeichnen. Kupferdruck und Kohle: Hans Neuhauser mischte teilweise unterschiedliche Techniken. Das Motiv, hier ein Stück Rebstock, entstand auf der Kupferplatte und wurde nach dem Druck mit Kohle verfeinert. Eine Portion Humor steckt in den dargestellten Kartoffeln, die so plastisch wirken, als könnten sie aus dem Rahmen purzeln. (löbh)

im Kunstraum Stoffen; bis einschließlich Sonntag, 8. Juli, samstags und sonntags 14 bis 18 Uhr.

