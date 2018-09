Parkdecks: Noch ziemlich unverbindlich

Ein dünner Grundsatzbeschluss und keine Fakten: Fast alle Fragen sind zu den Pendlerparkhäusern in Geltendorf und Kaufering noch offen. LT-Redakteur Gerald Modlinger kommentiert.

Der Tagesordnungspunkt „Errichtung von Parkhäusern/Parkdecks an den Bahnhöfen in Geltendorf und Kaufering“ hörte sich besser an, als das, was der Kreisausschuss dazu entschieden hat: Nur ein ziemlich unverbindlicher Grundsatzbeschluss kam dabei heraus. Wie die zusätzlichen Pendlerparkplätze geschaffen werden sollen, blieb gänzlich offen. Der Sachvortrag der Verwaltung passte dementsprechend auch leicht auf eine Seite Papier. Es wird wohl noch etliche Zeit verstreichen, bis die täglichen Parkplatznöte vieler Landkreisbürger ein Ende haben. Das ist aber auch deswegen zu befürchten, weil etwa in Geltendorf noch gar nicht über das Grundstück verfügt werden kann, auf dem einmal die eine oder andere weitere Park-Etage gebaut werden soll.

Mehr Parkplätze für Pendler in Geltendorf und Kaufering

Immerhin ist ein Anfang gemacht

Aber immerhin: Ein Anfang ist gemacht, die Kreispolitik erkennt ihre Aufgabe und gibt das Signal, diese wahrzunehmen. Das ist dringend notwendig, denn ohne eine leistungsfähige und attraktive Bahn (dazu gehört auch die Schnittstelle von Auto/Bus/Fahrrad und Schiene) ist der Verkehr von und nach München in der Wachstumsregion rund um die Landeshauptstadt nicht zu bewältigen.

