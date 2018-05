vor 23 Min.

Parken: Einzelhändler kontra Stadt

Heidi Pflanz (Schuhhaus Pflanz) und weitere Einzelhändler haben in ihren Schaufenstern ein Statement ausgehängt. Es geht um das Thema Parken in der Altstadt.

Am Mittwoch geht es im Landsberger Stadtrat um die Zukunft von Vorder- und Hinteranger. In einigen Schaufenstern in der Altstadt sind klare Botschaften zu lesen.

Von Dominic Wimmer

Das Thema Verkehr in der Landsberger Altstadt polarisiert. Während einige Anwohner den Hinteranger am liebsten verkehrsberuhigt sehen würden, sehen andere ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet – sollten Parkplätze und Verkehr aus Teilen der Altstadt verschwinden. Vor der heutigen Stadtratssitzung macht ein gutes Dutzend Einzelhändler mobil. Sie wollen mit einer Plakataktion den radikalen Abbau von Kurzzeitparkplätzen verhindern.

„Die rund 90 Kurzzeitparkplätze sind für uns sehr wichtig. Das gehört auch ausgekoppelt aus dem Tiefgaragenthema“, sagt Heidi Pflanz vor der heutigen Stadtratssitzung, die sie mit Spannung erwartet. Unter dem ersten richtigen Tagesordnungspunkt geht es um einen „Grundsatzbeschluss zur Verlagerung von Stellplätzen zur Aufwertung Hinterer- und Vorderer Anger, Schul-, Schlossergasse, Holzmarkt in Verbindung mit Erweiterung Tiefgarage Lechstraße“.

Was auf den Zetteln steht

Wie mehrfach berichtet, soll die Lechgarage um rund 200 Stellplätze erweitert werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat im Januar gefasst. Die neuen Stellplätze sollen nicht nur dem neuen Jugendzentrum in der Lechstraße dienen, sondern auch die Verkehrs- und Erschließungssituation direkt in der Altstadt und im angrenzenden Umfeld verbessern, hat ein Verkehrsplaner in seinem Gutachten festgestellt. Allerdings nur, wenn Stellplätze und Anwohnerparkplätze im öffentlichen Straßenraum in der Altstadt reduziert und Dauerparker aus der Schlossberggarage in die erweiterte Lechgarage umquartiert werden.

Viele Einzelhändler sehen sich in ihrer Existenz bedroht. „Eine radikale Verdrängung der Autokunden an den Stadtrand belebt nachweislich nicht die Innenstadt und reduziert auch nicht den Autoverkehr in ganz Landsberg, ist also auch nicht umweltfreundlich“, heißt es auf den Plakaten, die in einigen Schaufenstern hängen, unter anderem im Schuhhaus Pflanz. Geschäftsführerin Heidi Pflanz hat sie erstellt und an einige Einzelhandelskollegen weitergereicht.

Die Einzelhändler wollen gehört werden

Sie verweist darin auf die heutige Stadtratssitzung: Eine Erweiterung der Tiefgarage unter dem geplanten Jugendzentrum mit einem Veranstaltungssaal für 200 Personen sei sinnvoll, dürfe aber nicht gekoppelt sein mit einem radikalen Abbau der Kurzzeitparkplätze im Bereich Vorder- und Hinteranger, Schulgasse und Schlossergasse. „Wir bitten alle Stadträte um ihre Unterstützung, dass es für die kleinen, familiengeführten Geschäfte im Herzen von Landsberg weiter möglich sein wird, ihr Geschäft mit viel Herzblut weiterzuführen, bevor es zu spät wird.“

Zwar will der Stadtrat heute einen Grundsatzbeschluss fassen, aber auch über ein Bürgerbeteiligungsverfahren beraten. Nach Ansicht von Heidi Pflanz wird hier der zweite vor dem ersten Schritt gemacht. „Wir sind alle kompromissbereit, aber wir wollen gehört werden.“ Die 48-Jährige spricht für einige Einzelhandelskollegen und möchte in Gesprächen mit Entscheidungsträgern wie Oberbürgermeister und Stadträten ihre Bedenken und Ängste zum Ausdruck bringen. „Es sollten erst die Bedürfnisse der Gruppen abgeklärt werden und nicht am Ende drei Vorschläge zur Auswahl gestellt werden.“ Die Geschäfte hätten ein Riesenproblem, wenn die Kurzzeitparkplätze verschwinden würden und beispielsweise Fußgängerzone oder verkehrsberuhigtem Bereich weichen müssten.

Am liebsten mit dem Auto direkt ins Geschäft

„Eine Stadt ohne Verkehr ist tot“, sagt Heike Bonnell von Spirituosen und Tabak Wallner in der Schulgasse. Gerade bei ihr im Geschäft komme viel Laufkundschaft vorbei. „Viele parken vor der Tür, springen schnell rein, kaufen was und fahren gleich weiter. Nur wer wirklich bummeln will, fährt in die Tiefgarage.“ Landsberg habe eh schon wenige oberirdische Parkplätze und durch den Hauptplatzumbau weitere verloren. „Viele Leute wollen mit dem Auto fast ins Geschäft fahren. Das Auto ist bequem“, so Bonnell.

Sie sieht ihr Geschäft in der Existenz bedroht, sollte die nördliche Altstadt Kurzzeitparkplätze verlieren und sich in weiteren Teilen in eine Fußgängerzone verwandeln. Was sie nicht nachvollziehen kann, sind die Debatten über zu hohes Verkehrsaufkommen. „Früher war hier in der Schulgasse ab Freitagmittag komplett Stau.“

Nur ein Drittel der Kunden kommt aus Landsberg

Heidi Pflanz gibt Einblick in ihre Kundenklientel. Rund ein Drittel sei Landsberger, der Rest komme aus dem Umland. „Und wir brauchen die Leute, die aus dem Umland mit dem Auto kommen. Wenn die nicht mehr kommen, wird es eng. Wir haben das Fachmarktzentrum überlebt, den Hauptplatzumbau und jetzt die Sanierung der Schlossberggarage und die Baustellen in der Nachbarschaft. Aber es wird eng.“

Heike Bonnell hat vor den heutigen Beschlüssen einen Wunsch an den Stadtrat: „Er soll den Einzelhandel nicht im Regen stehen lassen. Die Stadt stirbt, wenn nur noch Plätze zum Flanieren da sind.“

Themen Folgen