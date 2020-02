vor 2 Min.

Parkgebühren am Strandbad: Dießener Grüne wollen andere Lösung

Unter anderem am Parkplatz am Strandbad St. Alban sollen heuer Gebühren fällig werden.

Plus Wer an den Strandbädern in Dießen parken will, muss künftig zahlen. Auch Einheimische. Die Grünen finden das nicht gut und wollen eine andere Lösung.

Von Uschi Nagl

Der Dießener Gemeinderat wird wohl erneut über die im Januar festgelegten Parkgebühren auf den Parkflächen bei den Freizeitgeländen in St. Alban und Riederau diskutieren. Petra Sander, die Fraktionssprecherin der Grünen, kündigte in der jüngsten Sitzung einen Antrag an. Der sieht eine Lösung vor, die den Einheimischen gefallen dürfte.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Wie berichtet, will die Marktgemeinde für das Parken am See zukünftig ganzjährig Parkgebühren erheben. Zwischen 9 und 18 Uhr, so der Gemeinderatsbeschluss, der im Januar gefasst wurde, soll die erste Stunde gebührenfrei sein, jede weitere Stunde kostet einen bis maximal drei Euro für das Tagesticket. Damals wurde der Vorschlag von Petra Sander mit der Begründung zurückgewiesen, dass eine Bevorzugung der Einheimischen geltendem EU-Recht widerspreche und einen riesigen Verwaltungsaufwand mit sich bringe. Sander hatte mit Blick auf die westlichen, höher gelegenen Ortsteile kostengünstigere Parkgebühren für Einheimische angeregt, die aufs Auto angewiesen sind. Die Grünen haben das Landratsamt prüfen lassen Darauf wollten es die Grünen im Gemeinderat nicht beruhen lassen. Sie beantragten beim Landratsamt eine Überprüfung des Sachverhalts. Mit dem Ergebnis, dass eine Staffelung der Parkgebühren für Gemeindebürger und Auswärtige durchaus im Einklang mit der Gebührenordnung, dem Europarecht und den Grundrechten stehe. „Es gibt auch andere Gemeinden, die gestaffelte Parkgebühren haben,“ sagte Sander in der Sitzung. Das Landratsamt begründe diese Option damit, dass sich Gemeindebürger bereits indirekt durch Steuern an der Finanzierung der örtlichen Erholungsgelände beteiligen. Nur ein auf Überregionalität abgestimmtes Vermarktungskonzept würde eine Differenzierung der Parkgebühren ausschließen. Dies trifft für die öffentlichen Freizeit- und Badegelände in Riederau und St. Alban nicht zu. Was die Saisonparkausweise kosten sollen Wie Sander im Gespräch mit unserer Zeitung sagte, sieht der aktuelle Antrag der Grünen, der der Verwaltung bereits vorliegt, einen Saisonparkausweis für Einheimische vor. Kostenpunkt: 20 Euro. Tageskarten für auswärtige Besucher sollen fünf Euro kosten. Zum Vergleich: Das Parken beim Freizeitgelände in Utting kostet ebenfalls fünf Euro pro Tag, in Stegen müssen sechs Euro pro Tag bezahlt werden. Voraussichtlich wird das Thema Parkraumgebührenordnung im März erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats stehen.

Themen folgen