13.05.2019

Parkplätze am Klinikum: „Was geht ab?“

Grüne fragen im Stadtrat nach. Die Antwort fällt kurz aus

Hat die Stadt Landsberg kein Interesse daran, mit dem Bau eines Parkhauses das Parkproblem am Klinikum im Westen der Stadt zu lösen? Bei einem Pressegespräch zum Parken am Krankenhaus sagte jedenfalls Landrat Thomas Eichinger (CSU) im April zu diesem Thema, dass die Stadt nicht dafür gewonnen werden konnte, ein Parkhaus mitzufinanzieren. Darauf kam nun in der jüngsten Bauausschusssitzung Grünen-Stadträtin Traudl Lüßmann zu sprechen. „Ich habe gehört, dass die Stadt dagegen ist“, sagte sie, und begehrte „Auskunft, was da abgeht.“

Allzu viel Neues erfuhr sie dabei von Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) jedoch nicht. „Das habe ich auch mit Interesse in der Zeitung gelesen“, meinte er nur, bevor er das Thema mit einem weiteren Satz schon wieder abschloss: Die Stadt arbeite an einem Stellplatzkonzept und wolle dabei auch wissen, wie stark die Nutzung von Park & Ride und von Anliegern sei.

Vor dem Hintergrund, dass die Stadt sich nicht am Bau eines Parkhauses beteiligen wolle, hatte Landrat Eichinger darüber informiert, dass der Landkreis drei Grundstücke gekauft habe, um dort einen Parkplatz für 200 Fahrzeuge zu errichten. Diese Ankündigung kritisierte seinerzeit wiederum die Fraktionsvorsitzende der GAL im Kreistag, Renate Standfest: Denn damit würden erneut Tausende Quadratmeter Ackergrund überbaut. Außerdem gebe es weder im Kreistag noch in der Stadt Landsberg dazu bisher einen Beschluss. Die bereits vorhandenen Parkplätze sollten durch ein „bewirtschaftetes“ Parkhaus überbaut und so erweitert werden, dass für Stellplätze keine neuen Flächen geopfert werden müssen, verlangte die GAL.

Beschlusslage ist laut Landrat Thomas Eichinger, dass der Kreisausschuss in nicht öffentlicher Sitzung dem Kauf der Grundstücke für den Parkplatz einstimmig zugestimmt habe. (ger)

