Partygäste behindern Polizei

Erst als sie Unterstützung anforderten, konnten Polizeibeamte eine Party bei Schondorf beenden. Wegen der lauten Musik gab es Anrufe aus mehreren Ortschaften. Sogar in Breitbrunn am Ostufer des Ammersees war das Fest zu hören.

Von Schondorf aus dröhnt die Musik über den Ammersee bis nach Breitbrunn. Eine Streife will dies abstellen, muss aber auf Verstärkung warten.

Von Stephanie Millonig

Westlich von Schondorf ist in Nacht auf Sonntag gefeiert worden, zu hören war die Musik bis über den See nach Breitbrunn. Bei der Polizei in Dießen wurde um 1.54 Uhr von Anrufern aus Utting und Breitbrunn die Lärmbelästigung angezeigt. Auch am Sonntag riefen noch mehrere Personen in der Inspektion an, um sich zu beschweren.

Das Fest lockt 100 Personen an

Gefeiert wurde laut Polizeiangaben auf einer freien Fläche „zur Aussicht“. Die Party war als privates Fest bei der Gemeinde angemeldet worden und lockte 100 Personen an den Aussichtspunkt im Westen von Schondorf. Als die Polizeistreife an die nahe des Hochbehälters gelegene Stelle fahren wollte, wurden die Beamten von Partygästen massiv angegangen und am Weiterfahren gehindert.

Die Musikanlage wird beschlagnahmt

Weitere Polizeikräfte wurden hinzugezogen, um gegen die Lärmbelästigung vorgehen zu können und festzustellen, wer der Veranstalter ist. Nachdem Gespräche bei den zum Teil äußerst aggressiven Personen keinen Erfolg mehr versprachen, wurden Teile der Musikanlage beschlagnahmt, Platzverweise erteilt und die Party beendet.

Der verantwortliche Gastgeber muss nun wegen mehrerer Delikte mit empfindlichen Geldbußen rechnen. Es geht nicht nur um die Lärmbelästigung, sondern auch darum, dass nach Erkenntnissen der Polizei Eintritt verlangt wurde und es sich damit um eine nicht angemeldete gewerbliche Veranstaltung handelt.

