Paukenschlag in Kaufering: Verwaltungschef hört auf

Zuerst die Bürgermeisterin, jetzt der Verwaltungschef: Im Kauferinger Rathaus hört die nächste Spitzenkraft auf. Warum geht Rainer Biedermann?

Von Dominic Wimmer

Einer der führenden Köpfe des Marktes Kaufering wirft hin: Geschäftsstellenleiter Rainer Biedermann hört auf. Denn die zweitgrößte Landkreisgemeinde sucht einen Nachfolger für seinen Posten. Das geht aus einer aktuellen Stellenanzeige auf der Homepage der Marktgemeinde hervor.

Bis Ende des Monats können sich Personen mit entsprechender Qualifikation auf die Stelle bewerben. Die Unterlagen nimmt entgegen: Rainer Biedermann.

Am 6. Oktober wird ein neuer Bürgermeister gewählt

Warum der erfahrene Verwaltungsbeamte aufhört, ist derzeit noch unklar. Der 47-Jährige verfügt über breites Wissen im Kommunalbereich. Viele Jahre leitete er die Gechäftsstelle der Gemeinde Penzing, ehe er im Sommer 2013 in seinen Heimatort Kaufering wechselte. Gerade in den Sitzungen des Marktgemeinderats war er stets verlässlicher Experte, der in allen aktuellen Themen bestens informiert war.

Kaufering verliert damit eine Konstante im Rathaus. Seit Monaten befindet sich die amtierende Bürgermeisterin Bärbel Wagener-Bühler im Krankenstand und wird von der Zweiten und Dritten Bürgermeisterin Gabriele Triebel beziehungsweise Gabriele Hunger vertreten. Auf eigenen Wunsch hin gibt Wagener-Bühler, die im Frühjahr 2018 ins Amt gewählt worden war, ihren Posten ab. Ein Nachfolger wird am 6. Oktober gewählt.

