vor 53 Min.

Peißenberg: Pkw-Fahrer überrollt Fußgängerin

Eine 63-jährige Frau erleidet bei einem Unfall in Peißenberg schwerste Verletzungen. Der Autofahrer war offenbar nicht mehr fahrtauglich.

Bei einem Verkehrsunfall in Peißenberg ist am Montag gegen 17 Uhr eine Fußgängerin schwerst verletzt worden. Wie die Weilheimer Polizei am Abend berichtete, kam es zu dem Unfall, als ein 40-jähriger Mann mit seinem Auto vom alten Bahnhof her kommend in Richtung Ortsmitte fuhr. Im Verlauf der Gefällestrecke kollidierte er mit einer 63-jährigen Fußgängerin und überrollte diese.

Die Fußgängerin wurde mit schwersten Verletzungen in die Unfallklinik nach Murnau geflogen, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Als Unfallursache muss laut Polizei derzeit die Alkoholisierung des Fahrers angesehen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille.

Zur Klärung des exakten Unfallherganges wurde nach Weisung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger an die Unfallstelle bestellt. Ob die Fußgängerin die Straße überquerte oder auf ihr unterwegs war, ist derzeit noch nicht abschließend zu klären. (lt)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen