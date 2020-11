vor 34 Min.

Peiting: Heimbewohner sticht auf Pflegerin ein

In einem Pflegeheim in Peiting greift ein Bewohner unvermittelt eine Pflegerin mit einem Messer an. Die Frau muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Von Thomas Wunder

Am Mittwoch hat ein 31 Jahre alter Bewohner eines Pflegeheims in Peiting kurz nach Mitternacht eine 63-Jährige Pflegerin mit einem Messer schwer verletzt.

Kurz nach Mitternacht war die Integrierte Leitstelle über Notruf von einer Pflegerin über den Vorfall verständigt worden, teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zu Folge griff der 31-jährige Heimbewohner die Pflegerin unvermittelt an und fügte ihr mehrere Stichverletzungen zu. Die Schwerverletzte wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Der 31-jährige Tatverdächtige wurde von Beamte der Polizeiinspektion Schongau noch vor Ort a festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhalts Antrag auf Unterbringungsbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Unterbringungsbefehl erließ.

