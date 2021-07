Hoher Schaden bei Brand einer Feldscheune bei Peiting

Bei Peiting gerät eine Feldscheune in Brand. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Am frühen Montagmorgen ist eine Scheune an der Bundesstraße 472 bei Peiting in Brand geraten. Der dabei entstandene Schaden wird von der Polizei auf 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde gegen 2.35 Uhr der Brand mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren und der Polizei stand die Feldscheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren konnten den Brand ablöschen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Die genauen Umstände beziehungsweise Details zur möglichen Brandursache sind laut Polizei jedoch noch unklar. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (lt)

