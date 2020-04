vor 48 Min.

Penzing: Autofahrerin erfasst jungen Radfahrer

Ein Verkehrsunfall mit einem kleinen Radfahrer hat sich in Penzing ereignet.

Eine Autofahrerin übersieht in Penzing einen elfjährigen Buben. Er kommt ihr beim Abbiegen auf dem Gehweg entgegen.

Glück im Unglück hatte ein elfjähriger Bub am Dienstagnachmittag in Penzing. Laut Polizei bog eine 47-jährige Autofahrerin aus der Erzbischof-Schreiber-Straße nach rechts in die vorfahrtsberechtige Schwiftiger Straße ab.

Dabei übersah sie den jungen Radfahrer, der den Einmündungsbereich von rechts auf dem Gehweg kommend entgegen der Fahrtrichtung querte und prallte mit diesem zusammen. Durch den anschließenden Sturz zog sich der Schüler leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. (lt)

