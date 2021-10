Bund Naturschutz macht gegen mögliche Intel-Ansiedlung in Penzing mobil

Plus Die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz sieht eine mögliche Chipfabrik am Penzinger Fliegerhorst kritisch. Wann es zu einer Entscheidung kommen könnte.

Die Kreisgruppe Landsberg des Bund Naturschutz (BN) sieht die im Raum stehende Ansiedelung des amerikanischen Chip-Herstellers Intel am ehemaligen Penzinger Fliegerhorst äußerst kritisch. Im Mittelpunkt der Bedenken steht demnach der enorme Flächenverbrauch von fruchtbarem Boden. Das bayerische Wirtschaftsministerium äußert sich unterdessen auf LT-Nachfrage zu dem laufenden Auswahlverfahren. Und gibt bekannt, wann die Standortfrage entschieden werden könnte.