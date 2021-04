Penzing: Die Sauna mal in den Garten stellen

Plus Die Corona-Krise macht erfinderisch. Christina und Julian Kalkschmidt aus Penzing haben eine besondere Geschäftsidee, die gut ankommt.

Was macht die große Fasssauna auf dem Anhänger? Im Penzinger Gewerbegebiet steht auf dem Parkplatz von Familie Kalkschmidt daneben auch noch ein Whirlpool mit sprudelnd warmem Wasser. Aber nicht die Kalkschmidts gönnen sich dort eine „Corona-Auszeit“ – sie bereiten alles für die nächsten Kunden vor. Seit Kurzem vermieten sie sowohl Sauna als auch „Hot Tub“ – und so funktioniert es.

Christina Kalkschmidt ist eigentlich leidenschaftliche Saunagängerin – seit Beginn der Corona-Pandemie geht das nicht mehr. Aber auch die Sauna im eigenen Haus gestaltete sich schwieriger als erwartet. Die Corona-Pandemie sorgt nämlich nicht nur dafür, dass alle öffentlichen Saunen zu sind – die Handwerker, die Saunen einbauen, sind alle ausgebucht. „Die Leute sind zu Hause und wollen sich etwas gönnen“, sagt Christina Kalkschmidt – beispielsweise eine eigene Sauna im Haus. „Wir hätten erst Anfang nächsten Jahres einen Termin bekommen“, erzählt die Penzingerin.

Sie kaufen die mobile Sauna und einen Whirlpool

Da entdeckte sie die Sauna zum Mieten. In der Nähe von Illertissen fand sie einen Händler, der Fasssaunen sowohl vermietet als auch verkauft. Eigentlich wollten sie ja selbst in die Sauna, doch dann entschlossen sie sich, ebenfalls eine Sauna und einen Whirlpool, den sogenannten Hot Tub, zu kaufen und weiterzuvermieten. „Mein Mann ist Veranstaltungstechniker, da geht seit einem Jahr nichts mehr, also haben wir gesagt: Wir probieren es.“

Neben der Sauna gibt es auch noch einen mobilen Whirlpool. Bild: Margit Messelhäuser

Eine gute Entscheidung, denn sowohl Sauna als auch Hot Tub sind bereits über Wochen hinweg ausgebucht. Beide sind auf Hängern montiert, dadurch können – je nach Führerschein – die Kunden diese selbst abholen oder sie werden von den Kalkschmidts vorbeigebracht. „Wir machen das erst seit etwa zwei Wochen, aber die Sauna ist nur noch an einem Wochenende im Mai frei“, blickt sie auf die nächste Zeit.

Eine einfache Steckdose genügt für die mobile Sauna

Dabei reicht es tatsächlich, eine einfache Steckdose zur Verfügung zu haben. „Sowohl Sauna als auch Hot Tub werden durch einen eingebauten, autarken Holzofen geheizt“, erklärt Christina Kalkschmidt. Einzig für das Licht – und beim Hot Tub die Sprudeldüsen – benötige man eine übliche Haushaltssteckdose und ein Verlängerungskabel.

Das Licht ist aber gerade in der Sauna nicht wirklich nötig. „Wenn der Holzofen brennt, hat man hier drin eine richtig schöne Stimmung“, sagt Christina Kalkschmidt. Auf beiden Seiten des Mittelgangs sind die hellen Holzbänke angeordnet. Gönnen sich nur zwei Personen einen Saunagang, können sich beide bequem auf die Bänke legen. Aber der Platz reicht für bis zu sechs Personen – dafür wurde auch der Ofen extra zu den Sitzbänken hin besonders isoliert, dass da nichts passieren kann.

So sieht das Saunafass innen aus. Bild: Margit Messelhäuser

Mal abgesehen davon, dass man einfach zu Hause einen Saunagang einlegen kann, gibt es noch einen weiteren Vorteil, argumentiert die Besitzerin. „Ich gehe gerne mit Freundinnen in die Sauna, aber da will man sich ja auch unterhalten“, erzählt Christina Kalkschmidt. In einer öffentlichen Sauna eigentlich ein No-Go, aber „hier ist man ja unter sich, da kann man sich in der Sauna auch unterhalten“.

Der Whirlpool ist eine Attraktion für Familien- und Vereinsfeiern

Während die Sauna meist an Liebhaber vermietet wird, ist der Hot Tub auch eine beliebte Attraktion, etwa bei einem runden Geburtstag, „oder einer Meisterfeier bei Fußballern“, sagt Christina Kalkschmidt – wobei auch dieser momentan für Familienfeiern benutzt wird, zumindest so lange, bis Meisterschaftsfeiern und ähnliches wieder erlaubt sind. Und wenn die Fasssauna wieder nach Penzing zurückkommt, steht erst mal eine gründliche Reinigung an. Das hat weniger etwas mit Corona zu tun: „Wir wollen einen gleichbleibenden hohen Standard“, sagt Christina Kalkschmidt.

