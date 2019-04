12:42 Uhr

Penzing: Ex-Kasernenchef Peter Hammer ist jetzt offiziell Bürgermeisterkandidat

Jetzt sind auch die Formalitäten geklärt: Die CSU Penzing kürt ihren Bürgermeisterkandidaten. So lief die Nominierungsversammlung ab.

In einer Mitgliederversammlung hat der CSU-Ortsverband Penzing Peter Hammer mit einem starken Ergebnis zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 gewählt. Nach einer einleitenden Rede von Landrat Thomas Eichinger und einer Vorstellung von Peter Hammer wurde der ehemalige Kasernenchef des Fliegerhorstes Penzing bei zwei Gegenstimmen zum Bürgermeisterkandidaten gekürt.

Der Ortsvorsitzende Peter Rief freute sich insbesondere über das Interesse der zahlreichen Gäste aus den Ortsteilen und über die Repräsentaten der unterschiedlichen Penzinger Vereine. "Wer hohe Türme bauen will, muss viel Zeit für ein gutes Fundament investieren", sagte Peter Hammer. Der 47-jährige Apfeldorfer lud die Vereinvertreter und die interessierten Bürger zu einer "Zuhör-Tour" ein. Mit offenem Ohr für die Herausforderungen der Zukunft möchte er in den kommenden Wochen und Monaten ein starkes Team für die Zukunft Penzings aufstellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie mehrfach berichtet, tritt Amtsinhaber Johannes Erhard 2020 nicht mehr an. (lt)

