Hochwasserschutz: Kosten und Zeitplan in Penzing vorgestellt

Plus In Penzing gibt es Probleme mit dem Schmelz- und Regenwasser. Das Thema beschäftigt die Kommune schon lange. Jetzt stehen der Zeitplan und die Kosten fest.

Für den Hochwasserschutz der Gemeinde Penzing gibt es nach vielen Jahren der Voruntersuchungen, Berechnungen und Gesprächen mit Grundstückseigentümern nun einen konkreten Zeitplan und auch eine Kostenschätzung. Beides hießen die Gemeinderäte in der Sitzung ausdrücklich gut.