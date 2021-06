Kreis Landsberg: Treibt wieder ein Feuerteufel sein Unwesen?

In Penzing brennt Mitte Mai eine Feldscheune. Die Polizei geht jetzt davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Nach dem Vollbrand einer Feldscheune in Penzing am 23. Mai geht die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck mittlerweile von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und sucht Zeugen. Die Tat erinnert an eine Brandserie im Landkreis Landsberg.

Wie bereits berichtet, geriet an einem Sonntag, 23. Mai, am Nachmittag eine Feldscheune am Ortsrand Penzing in Vollbrand. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Bei dem Fall werden Erinnerungen an eine Brandserie wach, bei der Anfang 2020 zwei junge Männer mehrere Feldscheunen im Landkreis Landsberg angezündet hatten.

Zwei Fahrräder an der Scheune gesehen

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck kann nun ein technischer Defekt und eine biologische Brandursache durch Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Im Rahmen von Zeugenvernehmungen konkretisieren sich nun Hinweise darauf, dass geraume Zeit vor Ausbruch des Feuers zwei Fahrräder an der Scheune gesehen wurden. (lt)

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet in diesem Zusammenhang nochmals um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.