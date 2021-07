Penzing/Leeder

Passt Steico auf den Fliegerhorst Penzing oder nach Leeder?

Plus Es gibt Widerstand gegen die Ansiedlung der Firma Steico in Stillern. Gegner bringen den Fliegerhorst Penzing und eine Fläche in Leeder ins Gespräch. Wie die Idee ankommt.

Von Christian Mühlhause

Bei der Demonstration bei Stillern wurde, wie berichtet, nicht nur gegen die Ansiedlung der Firma Steico an dem Standort auf Penzinger Flur demonstriert: Es wurden auch zwei Alternativvorschläge genannt, unter anderem von Peter Satzger, Kreisvorsitzender des Bunds Naturschutz. Das LT hat bei Steico, der Gemeinde Fuchstal und der genannten Firma aus Leeder nachgefragt, was sie von den angeregten Standorten halten und ob es dort umsetzbar ist.

