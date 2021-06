Penzing: Gutachten zur PFC-Belastung verzögert sich weiter

Das Gutachten über die PFC-Belastung im Verlorenen Bach verzögert sich weiter. Das Landratsamt Landsberg nennt die Gründe.

Die Anwohner entlang des Verlorenen Bachs, der im weiteren Verlauf zur Friedberger Ach wird, sind wegen der Belastung des Bodens und des Grundwassers mit PFC-Chemikalien besorgt (LT berichtete). Nun nennt das Landratsamt Landsberg einen Termin wann das Gutachten zur Verunreinigung vorliegen soll. Die Chemikalie war unter anderem im Löschschaum enthalten, der auf dem Penzinger Fliegerhorst eingesetzt wurde und so in Boden und Grundwasser gelangte.

Demnach wird das Gutachten, dass ursprünglich einmal bereits im vergangenen Sommer veröffentlicht werden sollte, nun nächsten Monat präsentiert. „Das Gutachten zu den Haupteintragsquellen Feuerlöschübungsbecken und Feuerwache konnte wegen personellen Problemen im Gutachterbüro der Bodenschutzbehörde noch nicht übermittelt werden“, informiert das Landratsamt.

Der verlorene Bach, hier bei Prittriching, ist mit der PFC-Chemikalie belastet. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)



Das im Vorabzug über 800 Seiten umfassende Detailuntersuchungsgutachten ist laut Landratsamt auf Anregung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) – diese ist zuständig für den Fliegerhorst – in zwei Bereiche aufgeteilt. So hat ein Gutachten die bekannten Verdachtsflächen Feuerlöschübungsbecken und ehemalige Feuerwache untersucht. Dieses liege seit Mai 2021 vor. Es wurde ebenso an die Bima übersendet wie das Gutachten für die Bereiche die erstmalig auf eine PFC-Belastung überprüft wurden. Dieser Teil sei im April diesen Jahres weitergeleitet worden, informiert das Landratsamt Landsberg auf seiner Internetseite.

„Unter Berücksichtigung der dann noch erforderlichen Prüfung und Bewertung des Gutachtens durch die Fachstellen und des gegebenenfalls daraus resultierenden Nachbesserungsbedarfs, ist mit einer Veröffentlichung erst Ende Juli 2021 zu rechnen“, heißt es in der Stellungnahme weiter. Das Landratsamt beabsichtigt, die Gutachten nach der Fertigstellung im Rahmen einer Infoveranstaltung vorzustellen und ausführlich zu erläutern.

Landratsamt Landsberg: Keine schnelle Verbesserung zu erwarten

Positiv sei zu werten, dass derzeit schon erste Schritte in Richtung Sanierungsuntersuchung unternommen würden. Dazu werden weitere Grundwassermessstellen errichtet und ein erweitertes Grundwasser-Monitoring mit Tracerversuchen – dabei werden farbige Stoffe eingebracht, um die Fließrichtung des Grundwassers bestimmen zu können – vorgenommen. Dennoch ist Geduld gefragt: „Das Landratsamt muss trotz der zahlreichen Maßnahmen zur Klärung und Eindämmung der PFC-Verunreinigung darauf hinweisen, dass eine schnelle Verbesserung der Gewässerverunreinigung nicht erreicht werden kann.“

Mit Blick auf die Belastung der Friedberger Ach im weiteren Verlauf verweist das Landsberger Landratsamt darauf, es möglicherweise nicht alle Verunreinigungen auf den Penzinger Fliegerhorst zurückzuführen sind. „PFC-Einträge außerhalb des Gebiets des Landkreises Landsberg nicht von vornherein ausgeschlossen werden.“ Das Landratsamt Landsberg überwacht im Bereich des Verlorenen Baches innerhalb der Landkreisgrenzen die Auswirkungen der Gewässerbelastung auf dortige Lebensmittelerzeugnisse.

