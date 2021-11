Penzing vergibt erste Plätze im Neubaugebiet an Bewerber

Plus Penzing vergibt die ersten Plätze im Neubaugebiet am Benediktbeurer Ring. Warum die Gemeinde eine sechsstellige Ablösesumme ans Staatliche Bauamt zahlt.

Am Benediktbeurer Ring in Penzing sollen Mehrfamilien-, Ketten- und Einfamilienhäuser mit rund 100 Wohneinheiten entstehen. Bürgermeister Peter Hammer berichtete im Gemeinderat, dass die ersten acht Parzellen vergeben worden seien. Die Zusagen stehen aber unter Vorbehalt, da der Gemeinderat noch zustimmen muss.