Penzing

17:56 Uhr

Penzingerin malt, was sie in der Natur beobachtet

Plus Die Künstlerin Dietlind Sadowsky aus Penzing sucht sich ihre Motive gerne in den Bergen. Sie liebt langsame Entwicklungen, ihre Bilder kann sie aber auch in Windeseile entstehen lassen.

Von Ulrike Reschke

Schnee und Wasser sind die Hauptmotive der freischaffenden Malerin Dietlind Sadowsky. In den Bergen großgeworden – Dietlind Sadowsky stammt aus Wien – liegt in ihr eine tiefe Verbundenheit zu diesen. „Man kann von Wien aus mit der Trambahn in die Berge fahren, wussten Sie das?“, fragt sie. 30 Jahre lebt sie nun schon in Deutschland, doch die Sehnsucht nach den Bergen zog sie von zunächst Hamburg, dann Bremen, wieder näher an die Alpen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen