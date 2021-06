Penzing

vor 33 Min.

Projekt: Spielzeugfreie Wochen im Penzinger Kindergarten

Plus Im Penzinger Kindergarten St. Martin sind alle Spielzeuge verräumt. Die Kinder beschäftigen sich wochenlang mit Alltagsgegenständen. Welcher Zweck verfolgt wird.

Von Ulrike Reschke

Gähnende Leere in Schränken und Regalen – für die Kinder im Kindergarten St. Martin war das anfangs gewöhnungsbedürftig. Das sagt ein kleines Mädchen aus der Sternchengruppe. Dann stellten sie sich aber schnell auf die neue Situation ein und sind nun schon seit rund zwei Wochen ohne Spielzeug kreativ: Stühle verwandeln sich in Autos, Regale in Verstecke und die Matratzen für die Ruhezeit eignen sich prima zum Höhlenbauen. Das Projekt „Spielzeugfreie Zeit“ läuft insgesamt fünf Wochen in der von Dennis Pfender geleiteten Einrichtung.

