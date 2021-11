Penzing/Schwifting

Steico-Ansiedlung: In Schwifting steigt die Angst vor ständigem Lärm

Plus Die holzverarbeitende Firma will beim Weiler Stillern bauen. Schwiftings Bürgermeisterin findet deutliche Worte. Auch Penzings Rathauschef und Vertreter mehrerer Behörden beziehen Stellung.

Von Christian Mühlhause

Noch ist nur Ackerfläche zu sehen, so weit das Auge reicht. Doch beim Weiler Stillern, der auf Penzinger Flur liegt, könnte der holzverarbeitende Betrieb Steico bald ein großes Werk errichten. Vor allem unter den Schwiftingern ist die Ablehnung groß, liegt das Areal doch deutlich näher an deren Wohnbebauung als an der in Penzing. Die Schwiftinger haben inzwischen 1862 Unterschriften gesammelt und sich mit einer Petition an den Bayerischen Landtag gewandt. Jetzt haben sich zwei Parlamentarier vor Ort ein Bild gemacht und sich gut eine Stunde im Schneetreiben die Argumente der Schwiftinger, von Penzings Bürgermeister Peter Hammer und Vertretern diverser Behörden angehört.

