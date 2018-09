vor 57 Min.

Penzing leuchtet in vielfacher Hinsicht

Rund 600 Unterwasserscheinwerfer verschiedener Größen und ebenso viele Düsen sorgten am Penzinger Badesee für ein Wechselspiel aus Wasser und Licht. Die „Leuchtenden Fontänen“ der Feuerwehr Soltau (Lüneburger Heide) waren der Auftakt für das Festwochenende in Penzing.

Die Feuerwehr feiert die Segnung ihres neuen Fahrzeugs drei Tage lang. Den Auftakt machen die Kollegen aus Soltau mit Wasser, Licht und Musik.

Von Ludwig Herold

Die Penzinger Feuerwehr hat die Segnung ihres neuen Fahrzeugs groß gefeiert. Ein perfektes Zusammenspiel von Wasser, Licht und Musik bekamen über 1500 Besucher bereits am Freitag bei den „Leuchtenden Fontänen“ der Feuerwehr Soltau am Badesee zu sehen. Gestern stand das Hilfeleistungslöschfahrzeug im Mittelpunkt.

Der Zirkus Virus hatte seinen Auftritt

Bevor die 15 Brandschützer aus Soltau – unterstützt von ihren Kollegen aus Kaufering und Penzing – an den Hebeln und Lichtreglern ihr einstündiges Spektakel präsentierten, hatten eine Trommlergruppe aus Weil, Akrobaten aus Prittriching und die Mitglieder des erst kürzlich gegründeten Landsberger Zirkus „Virus“ ihren Auftritt. Als dann Heiko Brunkhorst die große Show eröffnete, öffnete sich eine riesige Regenwolke direkt über dem Badesee. Die meisten Besucher ließen sich dennoch von dem bunten Wechselspiel aus Wasser, Licht und Musik verzaubern.

600 unterschiedliche Unterwasserscheinwerfer

Hinter den Kulissen hantierten die Soltauer Brandschützer, so ihr Vorsitzender Steffen Bonnke, an 600 verschieden großen Unterwasserscheinwerfern. Damit erschufen sie mithilfe ebenso vieler Düsen jene Wasserstrahlen, die bis zu 35 Meter hochschnellten und sich auf einer Breite von 30 bis 40 Metern zu formvollendeten Figuren verwandelten. Damit die freischwimmende, mehr als acht Tonnen schwere Anlage aus Kabeln, Schläuchen, druckluftgesteuerten Schwimmbehältern, Pumpen und Düsen überhaupt eine solche Magie auslösen konnte, war ein Energiewert von 15000 Watt notwendig. Drei Feuerlöschkreiselpumpen sorgten gleichzeitig für einen Durchlauf von 6000 Litern Wasser pro Minute.

Der kirchliche Segen

Die kirchliche Segnung des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) war der Höhepunkt am gestrigen Sonntag. „Eine schnelle, gut ausgebildete und reibungslos funktionierende Feuerwehr in der Gemeinde zu haben, ist beruhigend“, sagte dabei Bürgermeister Johannes Erhard. Gleichzeitig würden jedoch auch die Ansprüche an Material und Ausbildung steigen.

Rathauschef Erhard ging in seiner Rede auch auf die Kosten des neuen HLF 20 ein. Dank der gemeinsamen Beschaffung mit der Gemeinde Igling seien diese deutlich reduziert worden. „Dadurch ergaben sich Synergieeffekte in Form eines höheren Zuschusses für beide Gemeinden.“ Bezogen auf Penzing betrage der finanzielle Aufwand 230000 Euro. Die unverzichtbare Beschaffung des HLF 20 rückte danach auch Kommandant Franz Weber in den Mittelpunkt. „Ein modernes technisches Equipment ist das A und O für eine erfolgreiche Erfüllung unserer Aufgaben.“ Weber nannte dabei die Verlagerung der Einsatzschwerpunkte auf die A96 und B17.

Dank und Anerkennung für die erfolgreichen Bemühungen bei der Beschaffung des modernen Fahrzeugs sowie den besten Wünschen für die künftigen Einsätze zollten auch Johannes Killer, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, sowie Kreisbrandrat Johann Koller. Der feierliche Gottesdienst im geschmückten Festzelt am neuen Bauhof wurde vom Blasorchester Penzing umrahmt. Neben einer Reihe von Ehrengästen nahmen daran vor allem die Wehrmannschaften aus Landsberg und dem Feuerwehrbezirk 7 mit insgesamt 15 Fahnenabordnungen teil. Das dreitägige Festwochenende ging am Nachmittag mit einem Feuerwehr-Erlebnistag mit Vorführungen sowie Aktionen zu Ende. Für den „guten Ton“ sorgten dabei die Schöffeldinger Musikanten.

