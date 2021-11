Leblose Person aus Starnberger See geborgen

Im Starnberger See bei Percha wird eine leblose Person entdeckt. Der Mann ist komplett bekleidet.

Am Donnerstagmittag ist ein 82 Jahre alter Mann tot aus dem Starnberger See bei Percha geborgen worden. Laut Polizei war der Verstorbene komplett bekleidet.

Gegen Mittag hatte ein Zeuge bei der Polizei in Starnberg eine im Starnberger See treibende, menschliche Silhouette gemeldet, die er unweit vom Ufer in Percha entfernt gesehen hatte. Bei der Überprüfung durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers konnte die leblose Person festgestellt und im Anschluss geborgen werden.

Für den 82-Jährigen aus Neuried kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Derzeit wird nicht von einer todesursächlichen Fremd- oder Gewalteinwirkung ausgegangen. (lt)

