Peter Adam hat der Realschule Kaufering seinen Stempel aufgedrückt

Plus Peter Adam ist der erste Rektor der neuen Realschule Kaufering. Seine Entscheidung, Lehramt zu studieren, hat sportliche Gründe. Jetzt geht der gebürtige Niederbayer in Pension.

Von Romi Löbhard

Gearbeitet, geplant und organisiert hat er auch noch an seinem letzten Arbeitstag. Damit ist jetzt endgültig Schluss, seit 1. August ist der Kauferinger Realschulrektor Peter Adam Pensionär. Wie es sein wird, so ohne Schule, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht, gesteht der 65-Jährige im Gespräch mit dem LT. Sicher ist nur: Langweilig wird es ihm nicht.

Mit einem großen Fest – frei nach Han’s Klaffls ironischem Spruch „40 Jahre Ferien sind vorbei“ – hat er sich bereits von den Kollegen verabschiedet. Auch das Büro hat Adam in dem Gebäude geräumt, dem er ein Stück weit seinen Stempel aufgedrückt hat.

Peter Adam ist im niederbayerischen Bodenmais geboren. Am Deggendorfer Comenius-Gymnasium machte er 1975 sein Abitur, das Studium führte ihn nach Regensburg und München. Und warum Lehramt? „Weil ich dann Sport beruflich ausüben konnte“, ist die humorvolle Antwort des Realschulrektors. „Problem war nur das verpflichtende Zweitfach. Eigentlich sollte es Französisch sein, das hat mir aber nicht so gefallen.“

In Landsberg hat Adam seine erste Stelle

Und so schwenkte er auf Deutsch um. 1980 trat der Junglehrer seine erste Referendariatsstelle in München-Pasing an. Von dort ging es nach Weiden und im September 1981 schloss er seine Ausbildung an der Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg ab. Dort erhielt er seine erste Festanstellung als Lehrer. „24 Jahre lang war ich an der JWR tätig“, erzählt Peter Adam. Danach ging es als Konrektor an die Wolfgang-Kubelka-Realschule in Schondorf.

2010 kam der nächste Wechsel: Die ersten Schüler zogen in die neu gebaute Realschule in Kaufering ein. Auch für Peter Adam stand ein Büro in der Chefetage bereit. „Ich war allerdings ab November 2009 bereits Schulleiter“, berichtet er. Das habe viele Vorteile gebracht. So konnte er bei schulischen Belangen, was den Bau betraf, beratend eingreifen.

Sehr wichtig war für ihn dabei die übliche „Kunst am Bau“. Das Schullogo und weitere Kunstobjekte im Haus und im Schulhof – alle hat der Thaininger Künstler Joachim Maria Hoppe geschaffen – habe er durchgesetzt.

Die Klassenstrukturen mussten aufgebaut werden

Peter Adam hat also der Staatlichen Realschule Kaufering einen recht individuellen Stempel verpasst. Zehn Jahre lang leitete er diese Schule und nicht nur das: Er baute an der neuen Schule gemeinsam mit dem Lehrerkollegium Klassenstrukturen auf, führte die ersten Schüler zum Realschulabschluss. „Es waren die schönsten Jahre meines gesamten Schullebens“, meint der scheidende Leiter rückblickend. „Organisieren, an Veranstaltungen und Unternehmungen außerhalb des schulischen Alltags tüfteln, das hat mir stets Spaß gemacht.“

Talent dafür hat Peter Adam immer wieder bewiesen. „Absolutes Highlight“, sagt er selbst, „war die Romreise im vergangenen November.“ Die fünften Klassen samt notwendigen Lehrern hielten in Kaufering die Stellung, alle anderen durften mit nach Rom. Adam strahlt, wenn er davon erzählt, wie die Fahrt in sechs Doppeldeckerbussen in Kaufering losging. „In Rom waren wir in Bungalows untergebracht, vier Tage lang konnten wir die Stadt ergründen.“

Auf die Frage, ob die Schüler in den vergangenen 40 Jahren schwieriger, anstrengender geworden seien, sagt Adam nein. Vielmehr sei das Schulleben viel reglementierter, die Vorgaben seien strenger, die Schüler in einem engeren Korsett. Probleme gebe es natürlich, es seien aber andere als früher.

"Ich mache nichts, was mit Schule zu tun hat"

Und nun? „Ich plane keine Weltreise. Ich werde mich auf keine lange Fußwanderung begeben. Ich mache nichts, was mit Schule zu tun hat.“ Vielmehr bleibt jetzt die nötige Zeit für seine Hobbys. „Beim Sport ist es Radeln, Wandern und vor allem Skifahren.“ Und nicht zu vergessen die Musik: Adam sitzt in drei Bands am Schlagzeug. „Wir spielen Oldies, Rock, Blues, alles Mögliche.“ Dann gibt es noch diese Leidenschaft für alte Autos und sein Motorrad, das bewegt werden will. Und dann ist da ja auch noch die Familie, Adam ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern.

Und so ganz ist die Schule doch nicht aus seinem Leben verschwunden: Die Lehrerkollegen haben zusammengelegt und für ihn zum Abschied ein Kunstwerk bei Joachim Hoppe geordert. Auf einer hohen, schlanken Stele prangt das Logo der Realschule Kaufering als Negativ – gefertigt aus Alu, mit einem Auge aus schwarzem Marmor.

